حكمة مباراة زيمبابوي وبتسوانا تحمل لاعبة إلى خارج الملعب تعمدت إضاعة الوقت

تلقت آمال زيمبابوي في التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2022 ضربة قوية بالخسارة 3-1 على ملعبها أمام بوتسوانا في ذهاب الدور الثاني على الإستاد الوطني في هراري.

وفي المقابل، خطت بوتسوانا خطوة عملاقة نحو التأهل للبطولة القارية بتسجيلها ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عبر ثنائية ليسيغو رادياكانيو وهدف ثالث من رفيلوي تولاكيلي.

وسجلت بريفيليغ موبيتي هدف حفظ ماء الوجه لزيمبابوي، التي ستواجه الآن مهمة شاقة قبل مباراة الإياب التي ستقام في فرانسيستاون، يوم الأربعاء المقبل.

لكن رغم خسارة زيمبابوي على أرضها بنتيجة كبيرة لكن المباراة شهدت حدثا مثيرا أكثر من النتيجة، حيث انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور لحكمة المباراة وهي تحمل إحدى لاعبات بوتسوانا إلى خارج الملعب بعدما دأب الضيوف إلى إضاعة الوقت للحفاظ على التقدم.

وبعد بداية جيدة اعتقدت زيمبابوي أنها تقدم بهدف عبر رودو نيشامبا التي تلعب في إسرائيل، لكن توقفت الاحتفالات بداعي وجود تسلل.

بعدما سأم الحكم محاولات اهدار الوقت، قام بحمل اللاعبة خارج الملعب خلال مباراة ببوتسوانا وزيمبابوي بكأس أفريقيا للسيدات.

المباراة انتهت لصالح بوتسوانا 3/1. pic.twitter.com/6Q5wI5r29G — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 19, 2022

وعلى الرغم من الفرصة الضائعة، كان من الممكن أن يكون أصحاب الأرض راضين بانتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكن المباراة أخذت منعطفا سيئا لزيمبابوي بعد فترة وجيزة من نهاية الاستراحة عندما استغلت تولاكيلي خطأ دفاعيًا لتسجل الهدف الأول الأهم لضيوف، قبل أن تسير الأمور من سيئ إلى أسوأ عندما ضاعف الزوار تقدمهم في الدقيقة 71 عبر رادياكانيو.

ومنحت موبيتي بعض الأمل في عودة غير متوقعة لزيمبابوي بهدف قبل خمس دقائق من النهاية، لكن رادياكانيو ضمنت لبوتسوانا الحفاظ على تفوقها بهدفين بعد أن استكملت ثنائيتها بضربة رأس.

وبعد الخسارة في هراري سيحتاج فريق زيمبابوي إلى معجزة لقلب تأخره في مباراة الذهاب عندما يلعب خارج أرضه أمام منتخب بوتسوانا القوي.

وعززت بوتسوانا فرصها في التأهل لكأس الأمم الأفريقية للسيدات التي تستضيفها المغرب في وقت لاحق من العام الحالي.

ووصل كلا الفريقين إلى الدور الثاني من التصفيات بعد فوز زيمبابوي على إيسواتيني بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين، في حين هزمت بوتسوانا أنغولا بنتيجة 7-1 في مجموع المباراتين.