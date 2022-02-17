إيتو يُعين جنرالا متقاعدا رئيسا للمجلس الانتقالي للكرة الاحترافية بالكاميرون (صورة)

بدأ صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم ترتيب البيت من الداخل بتعيين الجنرال المتقاعد بيير سيمينغ رئيسًا للمجلس الانتقالي لكرة القدم المحترفة (CTFP).

وأصدر أسطورة الكرة الكاميرونية قرارا، يوم الخميس، بتعيين الجنرال سيمينغ في مهمة جديدة بعد قيادة دوري المحترفين في البلاد.

ونص القرار على أن يكون المجلس الانتقالي لكرة القدم المحترفة (CTFP)، الذي يشرف عليه إيتو مباشرة، مسؤولا عن ”إعادة هيكلة وإدارة كرة القدم الاحترافية“ في الكاميرون وفقًا لقرار إنشائها في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال موقع ”actucameroun“ إنه تمهيدا لانطلاق الموسم الرياضي 2021/2022، تم تفويض رئيس المجلس الانتقالي بتعيين أعضاء مجالس إدارة اللجان المتخصصة.

وفي نص قرار تعيين الجنرال سيمينغ تم تكليف بول ميبوزو بالأمانة العامة، مع تعيين خمسة أشخاص آخرين في عضوية المجلس.

ويأتي هذا القرار عقب خسارة الكاميرون بركلات الترجيح 5/4 أمام مصر في قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها البلاد في وقت سابق من الشهر الحالي والاكتفاء باحتلال المركز الثالث، بينما توجت السنغال بلقبها القاري الأول في تاريخها.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أشارت إلى أن إيتو قد يفقد منصبه قريبا بعد وصول مراسلات إلى مقر الاتحاد الكاميروني خلال نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي اختتمت في ياوندي في السادس من الشهر الحالي، تفيد بأن بقاءه في منصبه بات غير شرعي.

وقال موقع ”كاميرون فوتبول“، إن محكمة التحكيم الرياضية (كاس) أصدرت قرارا بإلغاء نتيجة الانتخابات التي أنهت مهام الرئيس السابق للاتحاد الكاميروني مبومبو نغويا وأتت بإيتو أسطورة الكاميرون وبرشلونة السابق؛ نظرا لوجود صراع مع اللجنة الأولمبية الكاميرونية بشأن الجمعية العمومية للاتحاد المحلي.

هل يرحل صامويل إيتو عن رئاسة الاتحاد الكاميروني قريبًا؟ https://t.co/dSDuOguP0S pic.twitter.com/BV5DwTdCiW — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 12, 2022

وتسعى اللجنة الأولمبية المحلية لإقرار الجمعية العمومية لعام 2009، لكن الاتحاد الحالي يرفض ذلك ويرى أن اللجنة الأولمبية غير مخولة بالقيام بذلك.

وبناء على سلطتها أصدرت اللجنة الأولمبية قرارا، في العاشر من يونيو/حزيران 2021، بعودة الجمعية العمومية في 2009 باعتبارها الهيئة القانونية والشرعية الوحيدة، لكن الاتحاد لجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية.

وبعد الانتخابات التي فاز بها إيتو حاول الرئيس الجديد إبرام اتفاقات مصالحة لاستعادة سلام دائم ونهائي في الاتحاد، لكن المعارضين طالبوه بسحب كافة الشكاوى أمام مختلف المحاكم المحلية والدولية وتحمل التكاليف الإجرائية أمام محكمة التحكيم الرياضية.