الصحف الرياضية: "هذه هي الطريقة التي يفوز بها مبابي".. و"ديوكوفيتش يضحي بالتنس"

شكل فوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد 1-0، وفوز مانشستر سيتي خارج ملعبه على سبورتينغ لشبونة 5-0 في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ولقاء إنتر ميلان ضد ليفربول، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بمشاركة برشلونة في لقاءات الدوري الأوروبي أمام نابولي، ورفض الصربي نوفاك ديوكوفيتش التطعيم ضد كورونا، ونتائج الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، ولقاء أتلتيكو مدريد وليفانتي المؤجل في الدوري الإسباني، وفوز مانشستر يونايتد على برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتصريحات يورغن كلوب بشأن عدم شرب محمد صلاح وساديو ماني الكحول.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد 1-0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”كم هو جيد مبابي“.

كما تحدثت الصحيفة عن لقاء أتلتيكو مدريد وليفانتي المؤجل في الدوري الإسباني، وكتبت: ”لقاء للحصول على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات الصربي نوفاك ديوكوفيتش بشأن استعداده للتضحية بالبطولات الكبرى من أجل الحفاظ على موقفه من التطعيم ضد كورونا، وكتبت: ”ديوكوفيتش يضحي بالتنس“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد 1-0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وتألق كيليان مبابي، وكتبت: ”تألق وهدف“.

كما تحدثت عن برشلونة قبل مواجهة نابولي في الدوري الأوروبي، وكتبت: ”أوباميانغ يرغب في أن يلعب أساسيا أمام نابولي“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات الصربي نوفاك ديوكوفيتش عن التطعيم ضد كورونا، وكتبت: ”ديوكوفيتش يعلن عن رغبته في عدم أخذ التطعيم“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد 1-0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”هذه هي الطريقة التي يفوز بها مبابي“.

كما تحدثت عن برشلونة وحظوظه في الفوز بالدوري الأوروبي بتواجد لوك دي يونغ وبيير أوباميانغ، وكتبت: ”ضمانات الدوري الأوروبي“.

الصحيفة اهتمت بفوز مانشستر سيتي 5-0 خارج ملعبه على سبورتينغ لشبونة، وكتبت: ”عرض من مانشستر سيتي“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء أتلتيكو مدريد المؤجل أمام ليفانتي في الدوري الإسباني ونتائج الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

آس

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد 1-0 في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”إنها القنبلة“.

كما تحدثت عن لقاء أتلتيكو مدريد وليفانتي المؤجل في الدوري الإسباني، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد دون دفاع“.

الصحيفة اهتمت بموقف الصربي نوفاك ديوكوفيتش من التطعيم، وكتبت: ”ديوكوفيتش لن يلقح“.

كما اهتمت بحوارها مع فابيان رويز لاعب نابولي قبل مواجهة برشلونة في الدوري الأوروبي، وكتبت: ”رويز: نرغب في الثأر“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تألق اللاعبين البرتغاليين في فوز مانشستر سيتي على سبورتينغ لشبونة 5-0 في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث سجل بيرناردو سيلفا هدفين، وفوز مانشستر يونايتد على برايتون 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل هدفين من كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديز، وكتبت: ”رجال برتغاليون ينفجرون“.

كما اهتمت الصحيفة بتصريحات الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بشأن نجميه ساديو ماني ومحمد صلاح قبل مواجهة إنتر ميلان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”ساديو ماني ومحمد صلاح لا يشربان الكحول“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد 1-0 في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا وتألق كيليان مبابي، وكتبت: ”لكن نعم مرة أخرى هو من يحسم“.

كما اهتمت الصحيفة بنتائج الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بكين وتألق الرياضيين الفرنسيين.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء إنتر ميلان وليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”سجادة حمراء“، و“إنزاغي: الإنجليز مرشحون لكننا لن ندخل اللقاء مهزومين“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد 1-0 بفضل هدف لكيليان مبابي، وكتبت: ”مبابي يا له من سحر يمتد ليضرب حلم ريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت بروما ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، وكتبت: ”تسديدة سخيفة من مورينيو“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تألق الإيطالية صوفيا روكيا في الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء إنتر ميلان وليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”ليلة حلم دوري الأبطال“.