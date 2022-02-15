بيلد: 3 نجوم من بايرن ميونخ تلقوا رسائل تهديدات بالقتل

كشفت صحيفة ”بيلد“ الألمانية عن تلقي 3 نجوم من بايرن ميونخ رسائل تهديد بالقتل، ويتعلق الأمر بالحارس الألماني مانويل نوير، والمهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، والمهاجم الألماني سيرج غنابري.

وأكدت الصحيفة أن رسائل التهديد كانت صادمة، والمفاجأة أنها لم تصل إلى اللاعبين مباشرة أو إلى إدارة نادي بايرن ميونخ بل عن طريق فريق ”إف سي بولي“ أحد أندية دوري الدرجة الثانية.

وقدَّم الفريق الألماني الذي يتصدر حاليًا ترتيب الدوري الألماني الدرجة الثانية، الرسائل لأفراد الشرطة الذين فتحوا تحقيقًا في الموضوع، حيث يجرى الآن فحص بصمات الأصابع، مشيرين إلى أن الرسالة تتضمن تهديدات مباشرة بالقتل، ودعوات لإطلاق النار على اللاعبين الثلاثة.

وأكدت الصحيفة أن الشرطة الألمانية أخذت التهديدات بشكل جدّي، وتبحث عن أدلة للوصول إلى المتورطين في إرسالها.

وكشفت الصحيفة الألمانية أن عنوان الرسائل التي بعثت كان: ”أنقذوا الدوري.. أنقذوا كرة القدم، النار والموت للـ (…) البافارية القذرة“.

🗡️ Amenazan de muerte a las estrellas del Bayern: la polícia alemana investiga un envío anónimo 📜 La carta iba dirigida a jugadores como Neuer o Lewandowski: "Fuego y muerte para esos sucios cerdos"https://t.co/8q4NYy9kFc — Tiempo de Juego (@tjcope) February 15, 2022

وكان الحكم الألماني فيليكس تسفاير، الذي أدار قمة بايرن ميونخ، وبروسيا دورتموند في الدوري الألماني، يوم 4 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قد تلقى تهديدات بالقتل بدوره بسبب منحه ضربة جزاء في الدقيقة 77 سجل منها البولندي روبيرت ليفاندوفسكي هدف الفوز في اللقاء 3-2.

وأكد الحكم الألماني في تصريحات صحفية أنه تلقى عدة رسائل تضمنت تهديدات من قبل مجهولين، وأن عائلته تعيش في رعب، وتخشى من تعرضه لمكروه.

ويستعد ”ليفاندوفسكي، وغنابري، مع بايرن ميونخ، لخوض المباراة أمام سالزبورغ النمساوي، غدًا الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا، فيما يغيب مانويل نوير بسبب الإصابة.

وتغلب بايرن على سالزبورغ 3 – 2 في النمسا، و3 – 1 في ألمانيا في دور المجموعات، الموسم الماضي.

وفاز بايرن ميونخ بمبارياته الست في دور المجموعات، ولكن الإصابات بدأت تضر بالفريق، حيث يغيب عن الفريق ليون غوريتسكا، وألفونسو ديفيز، وجمال موسيالا ونوير.

ووصل بايرن ميونخ إلى الدور ربع النهائي لدوري الأبطال 9 مرات خلال المواسم العشرة الأخيرة، وخرج من دور ثُمن النهائي مرة واحدة فقط، في موسم 2018-2019.