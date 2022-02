ثعبان ضخم يقتحم ملعبا خلال مباراة في غواتيمالا (فيديو)

فر لاعبون بشكل مرعب ومفاجئ خلال مباراة رسمية في غواتيمالا عندما ظهر ثعبان ضخم في أرض الملعب، وتسبب في إيقاف المباراة لحين إخراجه.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، يوم الثلاثاء، إنه تم تصوير اللاعبين وهم يركضون بعيدًا عن طريق الثعبان وهو يتسلل عبر عشب الملعب باتجاههم، خلال مباراة في دوري الأضواء.

وأوقف الحكم مباراة نويفا كونسيبسيون ضد مونيسيبال في الدوري في الدقيقة 82 عندما اكتشف وجود الثعبان في الملعب، لكن معلق المباراة أرجع إيقاف المباراة في البداية إلى اقتحام أحد المشجعين للملعب، لكن تم اكتشاف السبب الحقيقي فيما بعد عندما صرخ أحد المحيطين بالمعلق قائلاً: ”ما يوجد على أرض الملعب هو ثعبان – كرة القدم الغواتيمالية فيها كل شيء!“.

وحاول أحد عمال الملعب السيطرة على الثعبان عن طريق إبعاده بعمود عملاق لكنه عانى لتحقيق ذلك، قبل أن يحاول أحد ضباط الشرطة قطع رأس الثعبان بدروع مكافحة الشغب التي تستخدم عادة لاحتواء الجماهير التي تسبب المتاعب بدلاً من الحيوانات.

ولحسن الحظ، تمكن أحد رجال الإطفاء، الذين شاركوا أيضًا في عملية القضاء على الثعبان، بالإمساك به من خلف رأسه، قبل أن يُقتل ويصاب أي لاعب، وأخذه بعيدًا وسط هتافات المتفرجين.

A football match in Guatemala was interrupted by a one and a half meter #snake. To catch her, I had to jam the uninvited guest with shields and call in the special forces. pic.twitter.com/OYhj3A9DBI

— NEWS/INCIDENTS (@Brave_spirit81) February 15, 2022