ثعبان ضخم يقتحم ملعبا خلال مباراة في غواتيمالا (فيديو)

فر لاعبون بشكل مرعب ومفاجئ خلال مباراة رسمية في غواتيمالا عندما ظهر ثعبان ضخم في أرض الملعب، وتسبب في إيقاف المباراة لحين إخراجه.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، يوم الثلاثاء، إنه تم تصوير اللاعبين وهم يركضون بعيدًا عن طريق الثعبان وهو يتسلل عبر عشب الملعب باتجاههم، خلال مباراة في دوري الأضواء.

وأوقف الحكم مباراة نويفا كونسيبسيون ضد مونيسيبال في الدوري في الدقيقة 82 عندما اكتشف وجود الثعبان في الملعب، لكن معلق المباراة أرجع إيقاف المباراة في البداية إلى اقتحام أحد المشجعين للملعب، لكن تم اكتشاف السبب الحقيقي فيما بعد عندما صرخ أحد المحيطين بالمعلق قائلاً: ”ما يوجد على أرض الملعب هو ثعبان – كرة القدم الغواتيمالية فيها كل شيء!“.

وحاول أحد عمال الملعب السيطرة على الثعبان عن طريق إبعاده بعمود عملاق لكنه عانى لتحقيق ذلك، قبل أن يحاول أحد ضباط الشرطة قطع رأس الثعبان بدروع مكافحة الشغب التي تستخدم عادة لاحتواء الجماهير التي تسبب المتاعب بدلاً من الحيوانات.

ولحسن الحظ، تمكن أحد رجال الإطفاء، الذين شاركوا أيضًا في عملية القضاء على الثعبان، بالإمساك به من خلف رأسه، قبل أن يُقتل ويصاب أي لاعب، وأخذه بعيدًا وسط هتافات المتفرجين.

A football match in Guatemala was interrupted by a one and a half meter #snake. To catch her, I had to jam the uninvited guest with shields and call in the special forces. pic.twitter.com/OYhj3A9DBI — NEWS/INCIDENTS (@Brave_spirit81) February 15, 2022

وحافظ كونسيبسيون على تقدمه قبل التوقف وحقق فوزه الأول هذا الموسم في المسابقة 1-صفر، لكن لم يتضح فيما بعد ما حدث للثعبان أو مدى سميته.

وفي فبراير/شباط 2019، توقفت مباراة إيفرتون ضد وولفرهامبتون لعدة دقائق عندما ظهرت قطة سوداء على أرض الملعب، حيث فاز ولفرهامبتون بالمباراة 3-1، لكن مدربه آنذاك نونو إسبيريتو سانتو قال: ”في بلدي البرتغال القط الأسود يشير إلى الحظ السيئ، لذلك لا أريد رؤية القطط مرة أخرى“.

وفي عام 2013، تسبب حيوان بين مارتن (من القوارض) في حدوث فوضى عندما دخل إلى أرض الملعب خلال مباراة في الدوري السويسري بين ثون وزيوريخ.

وفي ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام، طارد ديفيد نوجنت سنجابًا ببراعة خارج الملعب، حيث واصل ليستر سيتي مسيرته نحو الصعود إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي بفوزه 1-صفر في كوينز بارك رينجرز.