فيفبرو: 75% من اللاعبين يفضلون إقامة كأس العالم كل 4 سنوات

قال الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) في بيان، اليوم الثلاثاء، إن ما يصل إلى 75% من لاعبي كرة القدم اختاروا الحفاظ على دورة كأس العالم الحالية ويريدون إقامتها كل أربع سنوات.

وفي نوفمبر تشرين الثاني، أجرى ”فيفبرو“ استطلاعا شمل أكثر من ألف لاعب من ست قارات و70 جنسية مختلفة، بعد اقتراح قدمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لإقامة كأس العالم كل عامين.

وأظهر التقسيم الإقليمي أن 77% من لاعبي أوروبا وآسيا يفضلون إقامة كأس العالم كل أربع سنوات، ويشاركهم وجهة نظرهم 63% من لاعبي الأمريكتين.

كما كشف الاستطلاع أن 49% من اللاعبين الأفارقة فضلوا إقامة البطولة كل أربع سنوات، فيما انقسم الباقون بين عامين أو ثلاثة أعوام.

ويعتقد 21% فقط من المشاركين في الاستطلاع أن وجهة نظرهم يتم احترامها، وأن سلامتهم تؤخذ في الاعتبار في حوكمة كرة القدم الدولية.

إنفانتينو: إقامة كأس العالم كل عامين تقلل من هجرة الأفارقة لأوروبا https://t.co/qWgGikC3UD pic.twitter.com/FjVN7Nmdz0 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 26, 2022

وقال يوناس باير-هوفمان، الأمين العام لفيفبرو: ”يُظهر استطلاع رأي اللاعبين أن معظم لاعبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم لديهم تفضيل واضح لإقامة كأس العالم كل أربع سنوات.

”في الوقت نفسه، تُظهر النتائج أهمية منافسات الدوري المحلي بالنسبة للاعبين“.

وأضاف: ”هذه البطولات هي حجر الأساس في رياضتنا، وعلينا بذل المزيد من الجهد لتقويتها من أجل اللاعبين والاستقرار العام لكرة القدم الاحترافية“.

يُذكر أن رئيس الفيفا السويسري غياني إنفانتينو، يدافع عن اقتراح إقامة المونديال كل سنتين، ويواجه معارضة من اتحادي أوروبا وأمريكا الجنوبية والأندية الكبرى، لكنه يحظى بدعم الاتحاد الأفريقي ”كاف“.

ووعد الاتحاد الدولي لكرة القدم، كُلاّ من الاتحادات الأعضاء الـ(211) بالحصول على 19 مليون دولار إضافي، تُدفع على مدى أربعة أعوام، حال تم إقرار مشروع إقامة كأس العالم كل سنتين.

وكان مدرب آرسنال الإنجليزي السابق، الفرنسي آرسين فينغر الذي يشغل منصب مدير تطوير كرة القدم العالمية في ”الفيفا“، خلف إطلاق فكرة إقامة بطولة دولية كبرى كل عام، بالتناوب بين كأس العالم والبطولات القارية مثل كأس أوروبا وكوبا أمريكا.