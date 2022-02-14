الصحف الرياضية: "لوك دي يونغ ينقذ برشلونة".. و"حكيمي: نريد ليلة ساحرة في باريس"

شكلت نتائج مباريات الأحد في الدوريات الأوروبية، التي شهدت تعادل برشلونة وإسبانيول في ديربي كتالونيا، وتعادل أتلانتا ويوفنتوس وفوز ميلان على سامبدوريا لينتزع الصدارة في الدوري الإيطالي، وهزيمة توتنهام أمام وولفرهامبتون، وأخبار قمة باريس سان جيرمان وريال مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بنتائج الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بكين، وتألق الأرجنتيني أنخل كوريا في أتلتيكو مدريد، ومواصلة ريال بيتيس حلمه في التأهل لدوري أبطال أوروبا، ومرض كورت زوما الذي حرمه من المشاركة في لقاء وست هام وليستر رغم إجراء الإحماء.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء باريس سان جيرمان وريال مدريد من خلال حوار مع النجم المغربي أشرف حكيمي، وكتبت: ”حكيمي: نريد ليلة ساحرة في باريس“، و“بنزيما ونيمار دون رسمية مضمونة“.

كما تحدثت عن تعادل برشلونة أمام إسبانيول 2-2 في ديربي كتالونيا ضمن مباريات الدوري الإسباني، وكتبت: ”لوك دي يونغ ينقذ نقطة في الدقيقة 96“.

كما اهتمت بفوز ريال بيتيس على ليفانتي 4-2، وكتبت: ”ريال بيتيس يسجل 4 أهداف في 4 لقاءات“.

الصحيفة اهتمت بتألق أنخل كوريا رفقة أتلتيكو مدريد، وكتبت: ”كوريا يقدم أفضل نسخة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة أمام إسبانيول 2-2، وكتبت: ”القديس لوك دي يونغ“، و“سمحت رأسية الهولندي في الدقيقة 96 لبرشلونة بانتزاع نقطة من الديربي“.

كما اهتمت الصحيفة باقتراب برشلونة للسيدات من لقب الدوري الإسباني على الفوز على أتلتيك وتعثر ريال سوسيداد، وكتبت: ”برشلونة للسيدات يقترب من اللقب“.

كما اهتمت بلقاء ريال مدريد وباريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”كريم بنزيما ونيمار لا يرغبان في الغياب عن لقاء الأبطال“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة أمام إسبانيول في ديربي كتالونيا بالدوري الإسباني، وكتبت: ”لوك دي يونغ ينقذ برشلونة“، و“رأسية تفرض التعادل في ديربي متوتر من كل شيء“.

كما اهتمت الصحيفة بنتائج الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بكين.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء باريس سان جيرمان وريال مدريد وموقف كريم بنزيما، العائد من إصابة، وكتبت: ”بنزيما يرغب في اللعب“.

كما تحدثت عن تعادل برشلونة وإسبانيول 2-2 في ديربي كتالونيا بالدوري الإسباني، وكتبت: ”ديربي الجنون“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال بيتيس على ليفانتي 4-2، وكتبت: ”نبيل فقير يساوي دوري أبطال أوروبا“.

كما اهتمت بتألق أنخل كوريا رفقة أتلتيكو مدريد حيث أصبح الهداف الأول للفريق.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على غياب كورت زوما عن لقاء وست هام وليستر سيتي رغم إجراء الإحماء.

كما تحدثت عن هزيمة توتنهام أمام وولفرهامبتون 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”كونتي يتخبط: نفتقر غريزة القاتل في القتال من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا“.

الصحيفة اهتمت بنهائي كرة القدم الأمريكية في لوس أنجلوس.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على نتائج الرياضيين الفرنسيين في الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بكين، وكتبت: ”رياح التاريخ“.

كما اهتمت بنتائج لقاءات الدوري الفرنسي، هزيمة بوردو أمام لانس 3-2 وفوز أولمبيك مارسيليا على ميتز 2-1، وكتبت: ”بوردو يلمس القاع“، و“ميليك يضع النار“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز ميلان على سامبدوريا 1-0 بفضل هدف البرتغالي لياو وتصدره الدوري الإيطالي، وكتبت: ”سباق عدو لياو“.

كما اهتمت الصحيفة بتعادل يوفنتوس وأتلانتا 1-1 في قمة الدوري الإيطالي، وكتبت: ”دانيلو ينقذ يوفنتوس في الوقت الضائع.. أتلانتا غاضب“، و“أليغري وداعا للحلم.. إنتر ميلان أقوى“.

الصحيفة اهتمت بتعادل روما أمام ساسولو 2-2 في الدوري الإيطالي.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل يوفنتوس أمام أتلانتا 1-1 في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”يوفنتوس حتى اللحظة الأخيرة“.

الصحيفة اهتمت بفوز ميلان على سامبدوريا 1-0 وتصدر الدوري الإيطالي، وكتبت: ”والآن حاولوا الوصول إلينا“.

كما اهتمت بنتائج الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بكين.