تقرير: نيمار يقترب من المشاركة في مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

كشفت شبكة ”RMC Sport“ عن ازدياد فرص لحاق النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، بمباراة فريقه باريس سان جيرمان المقبلة ضد ريال مدريد، التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل، في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقالت الشبكة الفرنسية، في تقرير لها، يوم الأحد، إنه من المتوقع أن يعود نيمار لتشكيل باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد، الثلاثاء المقبل.

فيما أكدت شبكة ”تيليفوت“ الفرنسية، أن نيمار شارك بالفعل في التدريبات الجماعية بالكامل اليوم الأحد، وهي المرة الأولى منذ إصابته في نهاية نوفمبر بالكاحل.

وأفادت الشبكة بأن نيمار يفعل كل شيء من أجل أن يكون جاهزًا لمباراة ريال مدريد ومحاولة مساعدة فريقه للفوز، ما لم تظهر أي مشاكل أخرى مرتبطة باللياقة البدنية، وسيكون نيمار صاحب الـ30 عامًا ضمن فريق باريس سان جيرمان لمواجهة المرينغي على ملعبه ”حديقة الأمراء“.

"Première bonne nouvelle pour Neymar et le @PSG_inside : il a participé en intégralité à la séance d'hier avec le groupe, une première depuis sa blessure. Il fait tout pour être dans le groupe pour ce #PSGRMA mardi." 🎙️ @JulienMaynard pic.twitter.com/670HwcPSE3 — Téléfoot (@telefoot_TF1) February 13, 2022

وكان نيمار تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل الأيسر، وغاب الدولي البرازيلي عن الملاعب منذ الـ28 من نوفمبر من العام الماضي 2021، حينما أصيب في مواجهة سانت إيتيان بالدوري الفرنسي.

وأوقعت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان في مواجهة صعبة أمام ريال مدريد، في نهائي مبكر للبطولة القارية العريقة.

وتعادل ريال مدريد مع مضيفه فياريال سلبيا، أمس السبت، في المرحلة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.

وفشل ريال مدريد في التسجيل للمباراة الثانية من آخر ثلاث مباريات في جميع المنافسات ليظهر تأثره الواضح بغياب نجمه الفرنسي كريم بنزيما بسبب الإصابة.

وكان ريال مدريد يُمنّي النفس بفوز يبعده بصدارة الدوري الإسباني ويمنحه جرعة معنوية قبل لقاء مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاع ريال مدريد ثلاث فرص محققة للتسجيل على مدار الدقائق التسعين بينما كاد فياريال يباغت ضيفه في أكثر من مناسبة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 54 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط عن إشبيلية الذي تجاوز إلتشي 2-0 يوم الجمعة فيما صار رصيد فياريال 36 نقطة في المركز السادس.

وكان قادش تعادل مع سلتا فيغو بلا أهداف، قبل أن ينتصر أوساسونا على مضيفه رايو فايكانو 3-0.