الصحف الرياضية: برشلونة ضد إسبانيول "اختبار ناري".. وميلان يستهدف صدارة الدوري الإيطالي

شكل فوز تشيلسي بلقب كأس العالم للأندية على حساب بالميراس، ونتائج مباريات السبت في الدوريات الأوروبية، التي شهدت تعادل ريال مدريد سلبيا مع فياريال، وإنتر ميلان مع نابولي، ومانشستر يونايتد مع ساوثهامبتون، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بديربي كتالونيا بين إسبانيول وبرشلونة، وقمة الدوري الإيطالي بين أتلانتا ويوفنتوس، وسعي ميلان للصدارة من خلال مواجهة سامبدوريا، وأخبار قمة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، والألعاب الأولمبية الشتوية في بكين وكرة القدم الأمريكية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد سلبيا أمام فياريال في الدوري الإسباني وقبل مواجهة باريس سان جيرمان، وكتبت: ”نتطلع إلى الدوري الإسباني وإلى باريس“.

كما تحدثت عن رأي ليان تورام في لقاء ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وكتبت: ”تورام: رفقة مبابي ونيمار وميسي من الطبيعي الفوز“.

الصحيفة اهتمت بريمونتادا أتلتيكو مدريد أمام خيتافي 4-3، وكتبت: ”هيرموسو يرمي حفلة أتلتيكو مدريد“.

كما اهتمت بلقاء ديربي كتالونيا بين إسبانيول وبرشلونة، وكتبت: ”إسبانيول يختبر برشلونة الجديد“.

سبورت

ركزت الصحيفة على ديربي كتالونيا بين إسبانيول وبرشلونة وإمكانية استغلال تعثر ريال مدريد للمنافسة على لقب الدوري الإسباني، وكتبت: ”مهمة ممكنة“.

وتحدثت عن تعادل ريال مدريد سلبيا أمام فياريال، وكتبت: ”ريال مدريد يبقى جافا ودون هدف“.

الصحيفة اهتمت بتتويج تشيلسي بلقب كأس العالم للأندية بعد الفوز في النهائي على بالميراس 2-1، وكتبت: ”تشيلسي بطلا لكأس العالم مع أزبيليكويتا مفتاح الفوز“.

كما اهتمت بكرة القدم الأمريكية، وكتبت: ”احتفال في لوس أنجلوس“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء إسبانيول وبرشلونة في ديربي كتالونيا ضمن مباريات الدوري الإسباني، وكتبت: ”اختبار ناري“.

كما تحدثت عن تعادل ريال مدريد المتصدر سلبيا أمام فياريال، وفوز أتلتيكو مدريد على خيتافي 4-3، وكتبت: ”تعثر المتصدر“، و“هيرموسو ينقذ الفوز بعد 3 ضربات جزاء“.

الصحيفة اهتمت بفوز تشيلسي بلقب كأس العالم للأندية على حساب بالميراس، وكتبت: ”تشيلسي بطل بعد شوطين إضافيين“.

آس

ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد سلبيا أمام فياريال في الدوري الإسباني، وكتبت: ”جاهز لباريس“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد الصعب على خيتافي 4-3 بريمونتادا واللعب بـ10 لاعبين، وكتبت: ”بطولية“.

الصحيفة اهتمت بديربي كتالونيا بين إسبانيول وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت: ”دي توماس ضد برشلونة متفائل“.

كما اهتمت بتتويج تشيلسي ببطولة العالم للأندية بعد الفوز على بالميراس 2-1، وكتبت: ”هافيرتز يتوج تشيلسي بلقب كأس العالم للأندية“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تعادل مانشستر يونايتد وساوثهامبتون 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتقاد بول سكولز للاعبين، وكتبت: ”سكولز ينتقد نجوم مانشستر يونايتد لعدم رغبتهم في التغيير بعد التعادل مع ساوثهامبتون“.

كما تحدثت الصحيفة عن فوز تشيلسي بكأس العالم للأندية، إثر فوزه في النهائي على بالميراس 2-1، وكتبت: ”هافيرتز فاز بالجائزة“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات دافيد مويس، مدرب وست هام يونايتد، بشأن لاعبه كورت زوما، وكتبت: ”مويس: يجب أن أعتني بكورت زوما“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الفرنسي أمام أيرلندا في دوري الأمم الستة للرغبي وكتبت: ”في موقف قوة“.

كما تحدثت عن فوز أولمبيك ليون على نيس 2-0 في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”ليون استمتع أخيرا“.

الصحيفة اهتمت بنتائج الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بكين وكرة القدم الأمريكية.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل نابولي وإنتر ميلان 1-1 في قمة الدوري الإيطالي وإمكانية اعتلاء ميلان الصدارة حال الفوز على سامبدوريا، وكتبت: ”لا ينتهي هنا“، و“ضد سامبدوريا، ميلان جيرو من أجل تجاوز إنتر ميلان والصدارة“.

كما تحدثت الصحيفة عن فوز تشيلسي على بالميراس 2-1 والتتويج بكأس العالم للأندية، وكتبت: ”لوكاكو وهافيرتز.. تشيلسي عالمي“.

كما اهتمت الصحيفة بنتائج الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بكين.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل نابولي 1-1 أمام إنتر ميلان في قمة الدوري الإيطالي، وكتبت: ”رهان لميلان“.

كما تحدثت عن لقاء أتلانتا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”ليلة من أجل دوري أبطال أوروبا“.

الصحيفة اهتمت بهزيمة تورينو أمام فينيزيا 2-1، وكتبت: ”كارثة تورينو“.