ترتيب الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان يهزم رين قبل مواجهة ريال مدريد

حقق باريس سان جيرمان فوزًا متأخرًا على رين بنتيجة 1/0 في الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي، اليوم الجمعة، على ملعب بارك دي برانس، بعدما تعادلا 0/0.

واعتمد المدرب الأرجنتيني ”ماوريسيو بوكيتينو“ على الثلاثي: ليونيل ميسي، وكيليان مبابي، وتشافي سيمونز، في الخط الأمامي، لكن لاعبيه فشلوا في الوصول إلى مرمى دوغان علمدار حارس رين، قبل أن يسجل كيليان مبابي الهدف الوحيد في اللحظات الأخيرة من المباراة بمساعدة ميسي.

ورفع الفوز رصيد باريس سان جيرمان إلى 59 نقطة من 24 مباراة في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، ويتقدم بـ16 نقطة عن مارسيليا الثاني الذي لعب 23 مباراة، في المقابل يملك رين 37 نقطة من 24 مباراة في المركز الخامس (مؤقتًا).

وفاز باريس سان جيرمان للمرة الـ18، في حين تعادل 5 مرات، وخسر مرة وحيدة فقط في 24 مباراة في الدوري الفرنسي.

ونجح باريس سان جيرمان في الانتقام من رين الذي فاز في مباراة الدور الأول 2/0 على ملعب روازون بارك، في أكتوبر الماضي، وهي الخسارة الوحيدة للفريق الموسم الحالي في الدوري.

ولعب ميسي 14 مباراة مع باريس سان جيرمان في المسابقة المحلية، سجل فيها هدفين، وصنع 8.

وجاء فوز باريس سان جيرمان مع رين قبل أيام من مواجهة ريال مدريد على ملعب بارك دي برانس، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وغاب نيمار عن قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة رين ما قد يعني غياب النجم البرازيلي عن مواجهة ريال مدريد، يوم الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وتترقب الجماهير مباراة باريس سان جيرمان، وريال مدريد، يوم الثلاثاء، حيث سيلعب ميسي مجددًا أمام ريال مدريد، بعد سنوات من خوضه الكلاسيكو مع برشلونة، كما أن كيليان مبابي سيواجه العملاق الإسباني وسط تقارير عن اتفاقه مع الميرنغي على الانتقال إليه، الصيف المقبل.

وتقام مباراة العودة بين ريال مدريد، وباريس سان جيرمان، يوم 9 مارس المقبل، على ملعب سانتياغو برنابيو.

ومن المتوقع أن يغيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان بسبب الإصابة، حيث أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب الميرنغي أنه لن يستعجل عودة هداف الفرنسي، قبل 24 ساعة من مواجهة فياريال في الدوري الإسباني.