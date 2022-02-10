ميسي يشتري فندقا جديدا في قادش ويطرد 40 عاملا

قالت صحيفة ”لا رازون“ الإسبانية يوم الخميس إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة ومهاجم باريس سان جيرمان الحالي اشترى فندقا في قادش بإسبانيا وطرد العاملين فيه والبالغ عددهم 40 شخصا.

وأضافت الصحيفة أن خوان كارلوس رويز بويكس رئيس بلدية سان روكي الواقعة في قادش جنوب غرب إسبانيا طالب سلسلة الفنادق التي يملكها النجم الأرجنتيني باحترام حقوق العمل لـ 40 عاملاً في المؤسسة التي استحوذ عليها في منتجع سوتوغراندي وتم طردهم.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، أشار رئيس بلدية سان روكي إلى أنهم في البلدية ”سعداء بقدوم أي مستثمر يحترم حقوق العمال“، موضحا أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تم طرد 40 عاملا من غير الدائمين في فندق Marítimo de Sotogrande مع صرف مكافأة نهاية الخدمة لهم من قبل المالك الجديد الذي تبين الشهر الماضي أنه ميسي.

واستحوذت سلسلة فنادق MIM المملوكة لميسي وتديرها مجموعة فنادق Majestic منذ عام 2017 على هذا الفندق ليصبح الفندق السادس في مجموعة فنادق السلسلة وسيتم تغيير اسمه إلى MIM Sotogrande Club Marítimo وسيفتح أبوابه وغرفه البالغ عددها 45 غرفة في أبريل/نيسان المقبل، وفقا لبيان صحفي لمجموعة الفنادق.

وأشار رئيس بلدية سان روكي إلى أنه منذ ذلك الحين يحاول مجلس المدينة الاتصال بالمجموعة لمحاولة ”تحليل ما حدث“ وإمكانية إعادة هؤلاء العمال لوظائفهم، مؤكدا أن فصل العمال ليس ”الطريقة المثالية“ لبدء أي استثمار.

وأضاف ”أطلب وأسأل وحتى سأصلي من أجل استعادة هؤلاء العمال لوظائفهم “ في ذلك الفندق ، حيث يتمتع بعضهم بأكثر من 25 عامًا من الخبرة“.

ويأمل رويز بويكس في أن يتم ”الاستجابة“ لطلبه وأن يتمكن مسؤولو البلدية من عقد اجتماع مع مسؤولي الفندق ”لبدء علاقة مثمرة للطرفين“.

واشتكى رويز بويكس من أن ”كل ما عرفه“ عن المشروع من خلال وسائل الإعلام ، ولم يتم التواصل مع البلدية فيما يتعلق بعملية الاستحواذ أو الخطط المستقبلية.

وعاد ميسي إلى هز الشباك مع فريقه الفرنسي وذلك عندما قاد سان جيرمان لفوز كبير 5/1 على ليل حامل لقب الدوري الفرنسي يوم الأحد الماضي.

إذ سجل وزميله كيليان مبابي في هذا الانتصار الكبير ليمددا مسيرة النادي الباريسي الخالية من الهزائم في جميع المسابقات إلى 14 مباراة، وذلك قبل استضافة ريال مدريد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.