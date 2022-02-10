رياضة

الشرطة البرازيلية تعتقل متهما بسرقة نيمار
تاريخ النشر: 10 فبراير 2022 16:43 GMT
تاريخ التحديث: 10 فبراير 2022 17:30 GMT

الشرطة البرازيلية تعتقل متهما بسرقة نيمار

نيمار يغيب منذ إصابته بالتواء في الكاحل خلال مواجهة سانت إيتيان يوم 28 نوفمبر الماضي.

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المصدر: رويترز وفريق التحرير

قال مسؤولون في ساو باولو، إن الشرطة البرازيلية ألقت القبض على رجل تعتقد أنه اخترق حسابات نيمار المصرفية وسرق مرارا مبالغ صغيرة تصل إلى أكثر من 40 ألف دولار.

وقالت الشرطة إن المتهم عمل في بنك يملك فيه لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل ووالده الذي يدير أعماله حسابات مصرفية. ولم تكشف الشرطة عن اسم البنك.

وأضافت الشرطة في بيان، أنها اعتقلت الشاب البالغ عمره 20 عاما، يوم الأربعاء؛ ”بتهمة الاحتيال على عملاء بنك“.

ورغم أن الشرطة لم تذكر اسم اللاعب في البيان، فإن الضابط المسؤول عن القضية قال إنه نيمار، وشرح كيف حدثت السرقة المزعومة في برنامج تلفزيوني برازيلي.

وقال فابيو بينيرو لوبيز: ”ما الذي فعله هذا الفتى؟

وتابع: ”لقد حصل على كلمة المرور الخاصة بزميله في المكتب وسرق مبالغ صغيرة من مشاهير أصحاب ثروات كبيرة“.

وأتم: ”هؤلاء الأشخاص لم يلاحظوا. لقد أجرى (تحويلا) بقيمة عشرة آلاف ريال (1912.59 دولار) تبعه بتحويلات أخرى بقيمة عشرة آلاف ريال و20 ألف ريال و50 ألف ريال، وبلغ الإجمالي 200 ألف ريال“.

وقال لوبيز إن الحساب المتأثر يخص نيمار، وإن والده يسيطر على الأرجح على هذه الحسابات.

وأضاف: ”عندما اكتشفوا الواقعة اتصلوا بالبنك. البنك أعاد الأموال للضحية وفتح تحقيقا لمعرفة المتورط“.

ورفض المتحدث الإعلامي باسم نيمار التعليق على القضية عندما اتصلت به رويترز.

نيمار ومواجهة الريال
وكان المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قد أكد أن نيمار لن يشارك في مباراة رين، غدا الجمعة، في الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي.

وقال بوكيتينو، اليوم الخميس: ”نيمار بحالة جيدة، ولكنه لن يشارك أمام رين، وسنتابع حالته خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لتحديد إمكانية تواجده في القائمة أمام ريال مدريد“.

وأضاف: ”كل النجوم الكبار يريدون المشاركة في المواجهات المهمة، نيمار لاعب لديه الخبرات لشحن طاقته“.

وتابع بوكيتينو: ”عانى نيمار في وقت سابق من إصابات قبل المباريات الكبيرة، ولديه من النضج ما يؤهله للتعامل مع الموقف، ويكون حريصا على الوصول لأفضل لياقة ممكنة تساعده على تقديم أفضل أداء“.

يشار إلى أن نيمار يغيب منذ إصابته بالتواء في الكاحل خلال مواجهة سانت إيتيان، يوم 28 نوفمبر الماضي.

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