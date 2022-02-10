الشرطة البرازيلية تعتقل متهما بسرقة نيمار

قال مسؤولون في ساو باولو، إن الشرطة البرازيلية ألقت القبض على رجل تعتقد أنه اخترق حسابات نيمار المصرفية وسرق مرارا مبالغ صغيرة تصل إلى أكثر من 40 ألف دولار.

وقالت الشرطة إن المتهم عمل في بنك يملك فيه لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل ووالده الذي يدير أعماله حسابات مصرفية. ولم تكشف الشرطة عن اسم البنك.

"ليكيب" تكشف عن انقسامات ومشاكل في صفوف باريس سان جيرمان https://t.co/L1e7dYEfWb pic.twitter.com/He7ePyg2Wl — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) December 21, 2021

وأضافت الشرطة في بيان، أنها اعتقلت الشاب البالغ عمره 20 عاما، يوم الأربعاء؛ ”بتهمة الاحتيال على عملاء بنك“.

ورغم أن الشرطة لم تذكر اسم اللاعب في البيان، فإن الضابط المسؤول عن القضية قال إنه نيمار، وشرح كيف حدثت السرقة المزعومة في برنامج تلفزيوني برازيلي.

وقال فابيو بينيرو لوبيز: ”ما الذي فعله هذا الفتى؟

وتابع: ”لقد حصل على كلمة المرور الخاصة بزميله في المكتب وسرق مبالغ صغيرة من مشاهير أصحاب ثروات كبيرة“.

بعد إصابة في الكاحل.. نيمار يغيب عن الملاعب 8 أسابيع https://t.co/oXS413hk03 pic.twitter.com/6Fq7A9uV6S — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) November 29, 2021

وأتم: ”هؤلاء الأشخاص لم يلاحظوا. لقد أجرى (تحويلا) بقيمة عشرة آلاف ريال (1912.59 دولار) تبعه بتحويلات أخرى بقيمة عشرة آلاف ريال و20 ألف ريال و50 ألف ريال، وبلغ الإجمالي 200 ألف ريال“.

وقال لوبيز إن الحساب المتأثر يخص نيمار، وإن والده يسيطر على الأرجح على هذه الحسابات.

وأضاف: ”عندما اكتشفوا الواقعة اتصلوا بالبنك. البنك أعاد الأموال للضحية وفتح تحقيقا لمعرفة المتورط“.

ورفض المتحدث الإعلامي باسم نيمار التعليق على القضية عندما اتصلت به رويترز.

نيمار ومواجهة الريال

وكان المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قد أكد أن نيمار لن يشارك في مباراة رين، غدا الجمعة، في الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي.

بوكيتينو: باريس سان جيرمان يجب أن يعدل خطته في غياب مبابي ونيمار https://t.co/n6v0ZlOLPb pic.twitter.com/8pZQR7jABQ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) December 21, 2021

وقال بوكيتينو، اليوم الخميس: ”نيمار بحالة جيدة، ولكنه لن يشارك أمام رين، وسنتابع حالته خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لتحديد إمكانية تواجده في القائمة أمام ريال مدريد“.

وأضاف: ”كل النجوم الكبار يريدون المشاركة في المواجهات المهمة، نيمار لاعب لديه الخبرات لشحن طاقته“.

وتابع بوكيتينو: ”عانى نيمار في وقت سابق من إصابات قبل المباريات الكبيرة، ولديه من النضج ما يؤهله للتعامل مع الموقف، ويكون حريصا على الوصول لأفضل لياقة ممكنة تساعده على تقديم أفضل أداء“.

يشار إلى أن نيمار يغيب منذ إصابته بالتواء في الكاحل خلال مواجهة سانت إيتيان، يوم 28 نوفمبر الماضي.