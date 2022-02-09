الصحف الرياضية: أتلتيكو مدريد "بطل ينهار".. و"باريس سان جيرمان يستهدف ضم هالاند"

شكلت استقالة فيران ريفيرتر، المدير التنفيذي لبرشلونة، والتعاقد مع شركة ”سبوتيفاي“ كراع جديد لقميص ”البلوغرانا“ وملعب كامب نو، وأخبار لقاء ريال مدريد وباريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وفوز إنتر ميلان على روما في ربع نهائي كأس إيطاليا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف برغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع إيرلينغ هالاند، واستهداف برشلونة لنجمين شابين في سانتوس، ورغبة روبيرت ليفاندوفسكي في اللعب لريال مدريد، ولقاء ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين رايو فاليكانو وريال بيتيس، ونتائج الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الاتحاد الإسباني للتجديف، وكتبت: ”كيف يمكن لشخص مثل هذا أن يرأس اتحاد التجديف“.

كما تحدثت عن لقاء باريس سان جيرمان وريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ومصير مشاركة نيمار، وكتبت: ”على بعد 6 أيام من اللقاء.. نيمار يؤمن بإمكانية المشاركة“.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة، وكتبت: ”رحيل ريفيرتر وقدوم سبوتيفاي“، وأيضا بمستوى أتلتيكو مدريد حامل لقب الدوري الإسباني، وكتبت: ”بطل ينهار“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء رايو فاليكانو وريال بيتيس في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وكتبت: ”لقاء تاريخي دون سيرجيو كاناليس“.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة واستقالة فيران ريفيرتر، المدير العام للفريق، والاتفاق مع شركة ”سبوتيفاي“، وكتبت: ”زلزال في مكاتب برشلونة“، و“اتفاق شامل مع سبوتيفاي“، و“الحياة الجديدة لفيران توريس في برشلونة“، و“برشلونة يرتبط بنجمين شابين من سانتوس مقابل 35 مليون يورو لكل منهما“.

كما اهتمت الصحيفة بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين رايو فاليكانو وريال بيتيس.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة واستقالة فيران ريفيرتر، المدير العام للنادي، وكتبت: ”استقالة“، و“إيريك غارسيا يستهف الظهور في الديربي“.

كما اهتمت الصحيفة بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين رايو فاليكانو وريال بيتيس، وكتبت: ”لقاءات نصف النهائي تفتتح في فاليكانو“.

الصحيفة اهتمت بنتائج الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

آس

ركزت الصحيفة على البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، ورغبته في تحقيق حلمه باللعب لريال مدريد، وكتبت: ”ليفاندوفسكي يضع نفسه ضمن الخيارات“.

كما تحدثت الصحيفة عن ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين رايو فاليكانو وريال بيتيس، وكتبت: ”احتفال في فاليكانو.. وكاناليس خارج قائمة بيتيس“.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة واستقالة المدير العام للفريق فيران ريفيرتر، وكتبت: ”زلزال ريفيرتر“.

كما اهتمت بنتائج الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز نيوكاسل يونايتد على إيفرتون 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”نيوكاسل خارج دائرة الفرق المهددة بالهبوط“.

كما اهتمت الصحيفة بدفاع المدرب الإسباني بيب غوارديولا عن نجم مانشستر سيتي جاك غريليش، وكتبت: ”غوارديولا يدافع عن غريليش“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على نتائج الأبطال الفرنسيين في الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وكتبت: ”كونتين فيلون.. أخيرا يحصل على الذهب“، و“البرونزية لتعويض ليدو“.

كما اهتمت الصحيفة برغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، وكتبت: ”باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع هالاند“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان على روما في ربع نهائي كأس إيطاليا، وكتبت: ”بعد السقوط أمام ميلان.. إنتر يستعيد الروح المعنوية“.

كما تحدثت الصحيفة على يوفنتوس وتأثير المهاجم الجديد الصربي دوشان فلاهوفيتش على تجديد عقد باولو ديبالا، وكتبت: ”تأثير فلاهوفيتش.. ضع توقيعك عليه“.

الصحيفة اهتمت بنتائج الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.