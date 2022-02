رئيس السنغال يمنح اللاعبين جوائز مالية وعقارات وأرفع الأوسمة بعد تتويجهم بأمم أفريقيا

منح الرئيس السنغالي ماكي سال جوائز مالية استثنائية وعقارات مميزة وأعلى أوسمة البلاد للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع استمرار الاحتفال بإحراز لقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعد الفوز على مصر، يوم الأحد الماضي.

وتوجت بالسنغال باللقب لأول مرة بعد محاولات استمرت 60 عاما، ما زاد من صخب الاحتفالات منذ الفوز 4-2 على مصر بركلات الترجيح وعقب التعادل دون أهداف في الوقت الأصلي ثم الإضافي.

واحتشد عشرات الآلاف من المشجعين في شوارع العاصمة دكار من ساعات الصباح الأولى ليوم الاثنين في انتظار وصول أبطال أفريقيا.

وسارت تشكيلة السنغال في حافلة مكشوفة بالشوارع للاحتفال مع المشجعين في الساعات الأولى من، صباح يوم الثلاثاء.

واقتربت السنغال مرتين من حصد اللقب الأفريقي، لكنها خسرت أمام الجزائر في نهائي 2019 وأمام الكاميرون في نهائي 2002.

Mane snubbing the president of Senegal’s handshake so he can do his celebration, I’ve seen it all now pic.twitter.com/svBY3jcb3c

— KJ (@kopite4ever1) February 8, 2022