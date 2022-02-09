رئيس السنغال يمنح اللاعبين جوائز مالية وعقارات وأرفع الأوسمة بعد تتويجهم بأمم أفريقيا

منح الرئيس السنغالي ماكي سال جوائز مالية استثنائية وعقارات مميزة وأعلى أوسمة البلاد للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع استمرار الاحتفال بإحراز لقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعد الفوز على مصر، يوم الأحد الماضي.

وتوجت بالسنغال باللقب لأول مرة بعد محاولات استمرت 60 عاما، ما زاد من صخب الاحتفالات منذ الفوز 4-2 على مصر بركلات الترجيح وعقب التعادل دون أهداف في الوقت الأصلي ثم الإضافي.

واحتشد عشرات الآلاف من المشجعين في شوارع العاصمة دكار من ساعات الصباح الأولى ليوم الاثنين في انتظار وصول أبطال أفريقيا.

وسارت تشكيلة السنغال في حافلة مكشوفة بالشوارع للاحتفال مع المشجعين في الساعات الأولى من، صباح يوم الثلاثاء.

واقتربت السنغال مرتين من حصد اللقب الأفريقي، لكنها خسرت أمام الجزائر في نهائي 2019 وأمام الكاميرون في نهائي 2002.

Mane snubbing the president of Senegal’s handshake so he can do his celebration, I’ve seen it all now pic.twitter.com/svBY3jcb3c — KJ (@kopite4ever1) February 8, 2022

واصطف المئات في الطرقات والشوارع المحيطة بالقصر الرئاسي في داكار مساء الثلاثاء لتوجيه التحية الحارة للاعبين الفائزين.

ومنح سال اللاعبين أرفع الأوسمة، وقال: ”بالإضافة إلى ذلك وللتعبير عن الامتنان، ونيابة عن الأمة، سينال اللاعبون وباقي أعضاء البعثة الرسمية مكافأة استثنائية لكل منهم تبلغ 50 مليون فرنك أفريقي (حوالي 87 ألف دولار) وقطعة أرض مساحتها 200 متر مربع في داكار“.

وأضاف الرئيس السنغالي أن كل شخص سينال أيضا قطعة أرض تبلغ مساحتها 500 متر مربع لإقامة منشأة تذكارية في ديامنياديو، وهو مركز اقتصادي وصناعي جديد على بعد حوالي 45 كيلومترا من داكار، وسيتم هناك افتتاح الاستاد الوطني الجديد في 22 فبراير شباط الجاري.

وكان رئيس البلاد ماكي سال أعلن يوم الاثنين عطلة رسمية في مختلف أنحاء البلاد من أجل أن يحتفل الشعب السنغالي بهذا الإنجاز التاريخي.

Unbelievable scenes in Dakar as Senegal parade their #AFCON2021 trophy! 🇸🇳pic.twitter.com/TmhpoftAXz — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 8, 2022

وحسم ساديو ماني اللقاء بتسجيل الركلة الأخيرة في شباك محمد أبوجبل، لينتهي اللقاء بفوز السنغال 4-2 بضربات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي.

وتوافد المئات من أنصار المنتخب على ساحة الاستقلال قرب القصر الرئاسي وسط داكار، للاحتفال بالفوز، فيما اهتزت الساحة على صوت أبواق السيارات والألعاب النارية.