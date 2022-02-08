نيجيريا تتراجع عن تعيين جوزيه بيسيرو وتتمسك بإجوافون بمساعدة إيمانويل أمونيكي

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم أن المدرب أوغستين إجوافون سيستمر في منصبه بشكل مؤقت، وسيحظى بمساعدة من الدولي السابق إيمانويل أمونيكي بعدما أظهر المنتخب الوطني مؤشرات إيجابية في كأس الأمم الأفريقية.

وكشف الاتحاد النيجيري أن أمونيكي، الذي قاد تنزانيا للتأهل لكأس الأمم 2019، سيتولى المسؤولية في وقت لاحق.

وكان اتحاد نيجيريا قد اتفق مع جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي السابق، على تولي تدريب المنتخب عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، التي شارك بها منتخب النسور، وخرج من دور الـ16 أمام تونس.

وقال الاتحاد النيجيري في بيان أمس الاثنين إن إجوافون سيستمر في منصب المستشار الفني المؤقت، بينما سيعمل أمونيكي، لاعب الزمالك وبرشلونة السابق، كمساعد له بشكل فوري.

وكان من المفترض أن يرحل إجوافون بعد كأس الأمم ويترك منصبه لجوزيه بيسيرو، لكن الاتحاد النيجيري تراجع عن تعيين المدرب البرتغالي بعدما بلغ المنتخب الوطني الأدوار الإقصائية وفاز على مصر.

وقال محمد سانوسي الأمين العام للاتحاد النيجيري: ”نحن نعترف ونقدر اهتمام السيد جوزيه بيسيرو بكرة القدم النيجيرية خلال فترة المفاوضات الودية، وليس لدينا أي شك في إمكاناته“.

وأضاف: ”لكن وفي ظل الأداء الإيجابي من منتخب نيجيريا في كأس الأمم الأخيرة… فقد قررنا قبول توصية اللجنة الفنية والتطوير بالاحتفاظ بالجهاز التدريبي بقيادة إجوافون“.

وكانت صحيفة ”sunnews“ النيجيرية، قد كشفت في وقت سابق أن وزارة الرياضة في نيجيريا، رفضت اعتماد تعيين بيسيرو مديرا فنيًا جديدًا للمنتخب.

وأشارت إلى أن صنداي داري وزير الرياضة النيجيري، اجتمع بأعضاء اتحاد الكرة وأبلغهم بعدم تعيين بيسيرو مديرًا فنيًا للمنتخب.

وستلعب نيجيريا ضد غانا في مباراتي ذهاب وإياب حاسمتين يومي 23 و29 مارس آذار على بطاقة الظهور في كأس العالم 2022 في قطر.

وتولى إجوافون تدريب منتخب نيجيريا، قبل شهرين من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، خلفًا للألماني جيرنوت روهر.

ورغم خروج نيجيريا من دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا، إلا أن الاتحاد النيجيري قرر الاعتماد على إجوافون على رأس القيادة الفنية للمنتخب في المرحلة المقبلة، بحسب التقرير.

وودع منتخب نيجيريا بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام تونس بهدف نظيف.