اليونان تشدد الإجراءات والعقوبات بهدف مكافحة شغب الملاعب بعد مقتل مشجع شاب

ستشدد اليونان الإجراءات والعقوبات بهدف مكافحة شغب الملاعب، بعد مقتل مشجع كرة قدم عمره 19 عاما نتيجة ما يعتقد أنه هجوم من جانب مشجعين منافسين مطلع الشهر الجاري.

وترأس رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوكاكيس، اجتماعا حول العنف الرياضي اليوم الإثنين، وقال يانيس أويكونومو الناطق الحكومي بعد ذلك إن الحكومة ستقدم مشروع قانون يهدف إلى إصلاح القطاع الرياضي إلى البرلمان خلال الأسابيع المقبلة.

عودة الدوري اليوناني بعد رفع الإيقاف عن المباريات بسبب واقعة “المسدس” https://t.co/e4aD9BfGUE pic.twitter.com/418us00JpK — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 27, 2018

وتعرضت كرة القدم اليونانية للكثير من أحداث العنف في الملاعب وخارجها، ووعدت السلطات مرارا بإجراء إصلاحات في هذا الجانب خلال السنوات الأخيرة.

وحتى الآن اعتقلت السلطات اليونانية، تسعة أشخاص على خلفية مقتل المشجع ألكيس كامبانوس الذي تعرض للضرب والطعن حتى الموت خارج ملعب نادي أريس سالونيكي في المدينة الواقعة بشمال البلاد في أول فبراير شباط الجاري.

وقالت تقارير، إن القتيل وشخصين آخرين تعرضوا للهجوم من جانب مجموعة من الأشخاص في الشارع بعد شجار قصير حول الفريق الذي يشجعونه.

وفي اليونان تحدث الكثير من المشاجرات بين مشجعي الفرق المتنافسة.

بعد اقتحام رئيس نادي باوك الملعب بالسلاح.. هل يتم إيقاف مباريات الدوري اليوناني؟ https://t.co/zaZqsVftna pic.twitter.com/jE5ZH9gyTa — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 12, 2018

وتتضمن الإصلاحات التي تسعى الحكومة لتنفيذها تشديد اللوائح الخاصة بإدارة أندية كرة القدم، وتغليظ العقوبات، وزيادة الحضور الأمني خلال الأحداث الرياضية.

صفقة السعودي محمد سعد القحطاني

وقبل أيام أعلنت إدارة نادي أبها السعودي، موافقتها على انتقال محمد سعد القحطاني، إلى نادي أولمبياكوس اليوناني.

ونشر النادي بيانا عبر حسابه في موقع تويتر، قال فيه: ”وافقت إدارة نادي أبها على انتقال اللاعب محمد سعد القحطاني لنادي أولمبياكوس اليوناني متمنين له التوفيق في مشواره القادم“.

ويعد محمد سعد القحطاني، الذي يبلغ من العمر 19 عاما، أحد أبناء نادي أبها، وتدرج في مختلف الفئات السنية للفريق، قبل أن ينضم للفريق الأول بداية الموسم الرياضي الحالي.

وسبق أن انضم محمد سعد القحطاني إلى برنامج الابتعاث الرياضي في إسبانيا، الذي يهدف لتطوير مواهب الكرة السعودية، تحت إشراف وزارة الرياضة.

وجاء الإعلان عن انتقال محمد سعد القحطاني إلى أولمبياكوس، بعد يوم واحد من الإعلان عن شراكة بين النادي اليوناني وبرنامج الابتعاث السعودي لتطوير اللاعبين.

وتم توقيع الاتفاقية بمقر النادي اليوناني، بحضور المدير العام لأولمبياكوس لينا سولوكو، والمدير العام لبرنامج الابتعاث السعودي السيد هشام طشقندي.