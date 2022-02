سيغيب عدة أسابيع.. بايرن ميونخ يعلن خضوع مانويل نوير لعملية جراحية (صورة)

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الأحد، أن حارسه المخضرم مانويل نوير خضع لعملية جراحية في الركبة ولن يكون متاحًا خلال الأسابيع المقبلة.

وخضع نوير قائد بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا لعملية جراحية في الركبة اليمنى، بعد يوم من مشاركته مع النادي البافاري في الفوز على لايبزيغ 3/2 في الدوري الألماني.

ولم يكشف بايرن ميونخ موعد عودة نوير، في حين قال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ في بيان على موقع النادي على الإنترنت: ”كلنا في النادي، والفريق بأكمله، نتمنى لمانويل نوير الشفاء العاجل، ونتمنى أن يعود قريبًا إلى قمة لياقته معنا“.

وفي فوز بايرن ميونخ على لايبزيغ عادل مانويل نوير الحارس السابق ”أوليفر كان“ في عدد الانتصارات في الدوري الألماني برصيد 310 انتصارات وهو رقم قياسي في الدوري الألماني.

وحقق ”أوليفر كان“ 309 انتصارات خلال 557 مباراة، في حين شارك نوير في المباراة رقم 458 في الدوري الألماني أمام لايبزيغ.

ℹ️ @Manuel_Neuer wurde am Sonntag erfolgreich am rechten Kniegelenk operiert. Der #FCBayern muss somit in den kommenden Wochen auf seinen Kapitän verzichten.

Gute Genesung, Manu!

— FC Bayern München (@FCBayern) February 6, 2022