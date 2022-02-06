سيغيب عدة أسابيع.. بايرن ميونخ يعلن خضوع مانويل نوير لعملية جراحية (صورة)

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الأحد، أن حارسه المخضرم مانويل نوير خضع لعملية جراحية في الركبة ولن يكون متاحًا خلال الأسابيع المقبلة.

وخضع نوير قائد بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا لعملية جراحية في الركبة اليمنى، بعد يوم من مشاركته مع النادي البافاري في الفوز على لايبزيغ 3/2 في الدوري الألماني.

ولم يكشف بايرن ميونخ موعد عودة نوير، في حين قال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ في بيان على موقع النادي على الإنترنت: ”كلنا في النادي، والفريق بأكمله، نتمنى لمانويل نوير الشفاء العاجل، ونتمنى أن يعود قريبًا إلى قمة لياقته معنا“.

وفي فوز بايرن ميونخ على لايبزيغ عادل مانويل نوير الحارس السابق ”أوليفر كان“ في عدد الانتصارات في الدوري الألماني برصيد 310 انتصارات وهو رقم قياسي في الدوري الألماني.

وحقق ”أوليفر كان“ 309 انتصارات خلال 557 مباراة، في حين شارك نوير في المباراة رقم 458 في الدوري الألماني أمام لايبزيغ.

ℹ️ @Manuel_Neuer wurde am Sonntag erfolgreich am rechten Kniegelenk operiert. Der #FCBayern muss somit in den kommenden Wochen auf seinen Kapitän verzichten. Gute Genesung, Manu! — FC Bayern München (@FCBayern) February 6, 2022

وأول 77 لنوير كانت في 156 مباراة مع ناديه السابق شالكة، قبل أن يواصل ”نوير“ ترسيخ مكانته كواحد من أفضل حراس المرمى في العالم مع بايرن ميونخ.

وغاب نوير، البالغ من العمر 35 عامًا، عن مباراة واحدة فقط طوال الموسم الحالي، والآن سيغيب عن مواجهة بايرن ميونخ أمام بوخوم، يوم السبتن في الجولة الـ22 من الدوري الألماني وكذلك عن مباراة ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن مانويل نوير شارك في 28 مباراة مع بايرن ميونخ الموسم الحالي تلقى خلالها 28 هدفًا، وحافظ على نظافة الشباك في 11 مواجهة.

مستقبل نوير

يرغب هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ، في بقاء البولندي روبرت ليفاندوفسكي ومانويل نوير وتوماس مولر مع بطل الدوري الألماني حتى الاعتزال.

وفي وقت سابق قال هيربرت هاينر رئيس بايرن ميونخ: ”سأكون سعيدًا إذا أنهى الثلاثي مانويل نوير، وروبرت ليفاندوفسكي، وتوماس مولر، مسيرته مع بايرن ميونخ، وأعتقد أن هذا ما سيحدث“.

وأضاف هاينر: ”إنهم يدركون ما ينتظرهم في بايرن ميونخ، نحن أيضًا نعرف ما نمتلكه بوجود اللاعبين الثلاثة“.

وتنتهي عقود كل من: مانويل نوير، وروبرت ليفاندوفسكي، وتوماس مولر، في يونيو 2023.