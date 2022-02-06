ترتيب الدوري الألماني: باير ليفركوزن يكتسح بروسيا دورتموند بخماسية

تعرض بروسيا دورتموند لهزيمة ثقيلة 5-2 أمام ضيفه باير ليفركوزن اليوم الأحد لتتلقى آماله في اللحاق ببايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ضربة قوية.

وبقي دورتموند في المركز الثاني وله 43 نقطة متأخرا بتسع نقاط عن بايرن بعد فوز حامل اللقب 3-2 على ضيفه رازن بال شبورت لايبزيغ أمس السبت.

وحافظ ليفركوزن على المركز الثالث وقلص الفارق مع دورتموند إلى خمس نقاط.

وبدأ دورتموند المباراة بشكل كارثي عندما هز المدافع مانويل أكانجي شباكه بالخطأ في الدقيقة العاشرة لكن صاحب الأرض أدرك التعادل بأسلوب مشابه حيث وضع جيريمي فريمبونج الكرة في مرماه.

واستعاد ليفركوزن التقدم بهدف فلوريان فيرتس في الدقيقة 20 بعد هجمة مرتدة وبعد ذلك بثماني دقائق عزز من تفوقه بركلة حرة من روبرت أندريش.

وأنهى ليفركوزن آمال دورتموند في العودة بتسديدة جوناثان تاه المباشرة بعد ثماني دقائق من الاستراحة.

وزاد موسى ديابي من مأساة دورتموند بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 87 قبل أن يحرز شتيفن تيجز الهدف الثاني لدورتموند قبل دقيقة واحدة من النهاية بعد مراجعة حكم الفيديو للعبة.

وخاض دورتموند المباراة دون مهاجمه المصاب إرلينج هالاند وتلقى الخسارة الثانية على أرضه في الدوري هذا الموسم بعد هزيمته أمام بايرن في ديسمبر كانون الأول بعد انتصاره في جميع مبارياته الأخرى في سيجنال إدونا بارك.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الألماني: