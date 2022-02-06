الصحف الرياضية: برشلونة ضد أتلتيكو مدريد "حرب الأساليب".. ومصر والسنغال "صراع المواهب"

شكل صمود الصغار أمام الكبار والإقصاء بصعوبة خلال لقاءات كأس الاتحاد الإنجليزي، وفوز ميلان بديربي الغضب على جاره إنتر ميلان في الدوري الإيطالي، وقمة أتلتيكو مدريد وبرشلونة، ومواجهة ريال مدريد لغرناطة في الدوري الإسباني، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بعودة عثمان ديمبلي لقائمة برشلونة، ورغبة تشيلسي في خطف المدافع رونالد أراوخو، ونتائج الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وأهم لقاءات الأحد في الدوريين الإيطالي والفرنسي، ونهائي أمم أفريقيا بين مصر والسنغال.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على قمة الدوري الإسباني بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في ”كامب نو“، وكتبت: ”حرب الأساليب“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد المتصدر وغرناطة في ”سانتياغو بيرنابيو“، وكتبت: ”كيفية الفوز دون كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور“.

كما اهتمت بنتائج لقاءات الدوري الإسباني التي جرت السبت وباقي لقاءات الأحد.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”نهائي لبرشلونة الجديد“.

كما تحدثت عن عثمان ديمبلي، وكتبت: ”ديمبلي في قائمة الفريق ويستهدف اللعب رسميا“.

الصحيفة اهتمت بلقاء غرناطة وريال مدريد، وكتبت: ”ريال مدريد يبقى دون بنزيما وفينيسيوس جونيور“.

كما اهتمت برغبة تشيلسي في التعاقد مع رونالد أراوخو مدافع برشلونة، وكتبت: ”وتشيلسي يدفع للتعاقد مع أراوخو“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وعودة الفرنسي عثمان ديمبلي لقائمة برشلونة، وكتبت: ”تحدي التأهل لدوري أبطال أوروبا“، و“عثمان ديمبلي.. العفو“.

كما تحدثت عن لقاء ريال مدريد المتصدر وغرناطة، وكتبت: ”استفتاء كارلو أنشيلوتي بعد السقوط في كأس ملك إسبانيا“.

الصحيفة اهتمت بالتعادل السلبي لإشبيلية أمام أوساسونا، وكتبت: ”هيريرا يصد ضربة جزاء لراكيتيتش في الوقت بدل الضائع“.

كما اهتمت الصحيفة بنتائج الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”لقاء من أجل دوري الأبطال“.

كما تحدثت الصحيفة عن لقاء ريال مدريد المتصدر وغرناطة، وكتبت: ”دون كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور“.

الصحيفة اهتمت بنتائج الرياضيين الإسبان في الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، ونتائج لقاءات السبت في الدوري الإسباني.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت على معاناة الكبار في التأهل للدور المقبل من كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث احتاج وست هام وتشيلسي لأشواط إضافية لإقصاء الصغار بيلموث وكيدير منستر، وكتبت: ”الإقصاء الأكثر آلما في كأس الاتحاد، حيث يعاني الصغار من الآلام في الأشواط الإضافية مرتين“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء منتخبي فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الستة في الرغبي، وكتبت: ”اضرب بقوة نحو أبعد نقطة“.

كما تحدثت الصحيفة عن نهائي أمم أفريقيا بين منتخبي مصر والسنغال، وكتبت: ”صراع المواهب“.

كما اهتمت بنتائج الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وكتبت: ”برونزية للانطلاقة“.

الصحيفة اهتمت بفوز موناكو على أولمبيك ليون 2-0 في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”موناكو في قاطرة جيدة“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش، لاعب يوفنتوس الجديد، قبل مواجهة هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”اجعلنا نحلم“.

الصحيفة اهتمت بفوز ميلان بديربي الغضب على جاره إنتر ميلان (2-1)، بفضل الفرنسي جيرو.

كما اهتمت بنتائج المشاركة الإيطالية في الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز ميلان بديربي الغضب أمام جاره إنتر ميلان (2-1) وهدفين للفرنسي جيرو، وكتبت: ”الشيطان أوليفيه“.

كما تحدثت عن فوز لاتسيو 3-0 على فيورنتينا في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”فيورنتينا ضائع وشيرو إيموبيلي يعاقبه“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا، وفينيزيا أمام نابولي، وكتبت: ”اليوم يلعب نابولي ويوفنتوس، أليغري يملك موراتا وفلاهوفيتش وديبالا“.

كما اهتمت الصحيفة بالألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.