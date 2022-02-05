الكاميرون تسقط بوركينا فاسو بركلات الترجيح وتحصد المركز الثالث في أمم أفريقيا

اقتنص منتخب الكاميرون المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية بعد فوزه على منتخب بوركينا فاسو بركلات الترجيح، بنتيجة (5-3)، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 3-3.

سجل هدف بوركينا الأول، اللاعب ستيف ياغو بعد عرضية من عيسى كابوري في الدقيقة 24.

وجاء الهدف الثاني بعد عرضية أخرى من عيسى كابوري، سجلها حارس الكاميرون أندريه أونانا في مرماه بالدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، أضاف جبريل واتارا الهدف الثالث في الدقيقة 49، قبل أن يعود المنتخب الكاميروني من بعيد ويسجل 3 أهداف عن طريق ستيفن باهوكين في الدقيقة 71، وسجل أبو بكر الهدف الثاني في الدقيقة 85، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل الهدف الثالث بالدقيقة 87.

وخسر المنتخب الكاميروني من نظيره المصري في نصف النهائي 3-1 بركلات الترجيح، بينما خسر منتخب بوركينا من منتخب السنغال بالنتيجة ذاتها في الوقت الأصلي.

وصعد منتخب مصر إلى نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بضربات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على الملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

في المقابل، تأهل منتخب السنغال على حساب بوركينا فاسو بعد الفوز مساء الأربعاء 3 /1 على الخيول، ليضرب موعدا مع مصر في نهائي البطولة، غدا الأحد.