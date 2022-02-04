المحكمة الرياضية تلغي إيقاف عيسى حياتو قبل يومين من نهائي كأس أفريقيا

ألغت محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، يوم الجمعة، قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بإيقاف الكاميروني عيسى حياتو الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي (الكاف) لمدة عام واحد عن ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة باللعبة، في يونيو/حزيران 2021، وذلك قبل يومين من نهائي كأس الأمم الأفريقية بين مصر والسنغال في ياوندي.

وسيتمكن الكاميروني حياتو من مشاهدة المباراة النهائية في بلاده التي ساندها في تنظيم البطولة للمرة الثانية بعد نسخة 1972 وذلك عندما أسند لها تنظيم نسخة 2019 في 2014 لكنها انتقلت إلى مصر بسبب نقص الاستعدادات الكاميرونية لاستضافة البطولة قبل نحو 3 أعوام ليتم تأجيلها إلى، يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2022.

وتولى ”حياتو“ رئاسة الكاف بين 1988 و2017، لكن حرمه قرار الفيفا من الاستمتاع بتنظيم بلاده للبطولة التي منحها بنفسه لها عندما كان رئيسًا للاتحاد الأفريقي.

وكانت لجنة القيم والأخلاق في الفيفا قد وجدت بالفعل ”حياتو“ مذنبًا لخرقه أحد القواعد فيما يتعلق بعقد بقيمة مليار دولار تم توقيعه، في سبتمبر/أيلول 2016، من قبل الكاف مع شركة Lagardère Sports الفرنسية.

ثم أوقفه الفيفا لمدة عام وغرّمه 30 ألف فرنك سويسري، لكن، في 24 أغسطس/آب 2021، رفع ”حياتو“ الأمر إلى محكمة التحكيم الرياضية (كاس).

ووجدت المحكمة نفسها أن الفيفا مخطئ والمستأنف (حياتو) على حق، وقالت في بيان عبر موقعها على الإنترنت ”تم إلغاء قرار لجنة القيم والأخلاق في الفيفا الصادر في 17 يونيو 2021“.

وأشار قرار المحكمة التي تتخذ من لوزان السويسرية مقرًا لها إلى أن ”الفيفا يجب أن يدفع للسيد حياتو مبلغ 5000 فرنك سويسري كمساهمة في التكاليف القانونية والنفقات الأخرى. وبناءً عليه، وجدت المحكمة أن الشخص المعني لم ينتهك المادة 15 من مدونة الفيفا للقيم“.

لكن يبقى السؤال ما إذا كان ”حياتو“ الرئيس الفخري للكاف سيجلس جنبًا إلى جنب مع الرئيس الحالي الجنوب أفريقي ”باتريس موتسيبي“ في المقصورة الرئيسة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية في استاد أولمبي في ياوندي؟