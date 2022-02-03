غضب في هندوراس بعد الخسارة أمام أمريكا في درجة حرارة -16 بتصفيات كأس العالم (فيديو وصور)

اختارت الولايات المتحدة استضافة هندوراس في ملعب أليانز في ولاية مينيسوتا خلال درجة حرارة بلغت 16 تحت الصفر لتحقق الفوز 3/0 في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وتسبب اختيار هذا الملعب والتوقيت والمدينة في غضب الضيوف، حيث أُجبر لاعبان من هندوراس على الخروج بين الشوطين بسبب انخفاض درجة حرارة الجسم وآخرون احتاجوا إلى حقن وريدية لإمدادهم بالفيتامينات اللازمة للتعافي عقب المباراة.

Excellent use of visual aids pic.twitter.com/B5nIJIqddl — Timothy Burke (@bubbaprog) February 3, 2022

وكانت درجة الحرارة -20 درجة عند انطلاق المباراة، ما يجعلها أبرد مباراة على أرض أمريكا في تاريخ الفريق، لدرجة أن هذه الحرارة تسببت في تجمد قمصان مبللة على خط التماس أمسك بها الإعلاميون الذين كانوا يغطون المباراة وذلك في إشارة إلى برودة الأجواء.

واختار الاتحاد الأمريكي ولاية مينيسوتا ليس فقط للحد من وقت سفر الفريق بعد أن لعب سابقًا في كولومبوس وأوهايو وكذلك في أونتاريو بكندا ولكن أيضًا لضمان ميزة إضافية على الضيوف.

as @thewalkerzim says… Tonight was 𝙄 𝘾 𝙊 𝙉 𝙄 𝘾. pic.twitter.com/Bno0qdaJZ4 — U.S. Soccer MNT (@USMNT) February 3, 2022

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن كندا استخدمت نفس التكتيك في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للفوز على المكسيك، كما فعلت الولايات المتحدة الشيء نفسه في مارس/آذار 2013، حيث تغلبت على المكسيك 1/0 في دنفر بولاية كولورادو حيث احتفل اللاعبون في الثلج.

ومع ذلك، تم لعب هاتين المباراتين في درجة حرارة أكثر دفئا من مواجهة هندوراس.

وقال جريغ برهالتر المدير الفني للمنتخب الأمريكي لصحيفة ”ستار تريبيون“ إن اللعب في البرد كان تكتيكًا شائعًا لمساعدة الفريق الأمريكي، الذي يتخذ من شيكاغو مقرا تدريبيا له على اكتساب ميزة محلية ضد فرق أمريكا الوسطى والجنوبية.

وتقع جميع دول أمريكا الجنوبية والوسطى حول خط الاستواء وسيكون من الصعب عليها التعامل مع هذه الظروف المناخية الباردة.

ولعبت هندوراس والولايات المتحدة 28 مباراة معًا منذ عام 1965، وفاز فريق أمريكا الوسطى بـ 20 مباراة مقابل ثلاثة تعادلات.

وقال لاعب الوسط الأمريكي وينستون ماكيني: ”من الواضح أن الاتحاد الأمريكي حاول اختيار أفضل الأماكن بالنسبة لنا للحصول على ميزة على خصمنا، لا شك أن لاعبينا معتادون على اللعب في الطقس البارد أكثر من لاعبي هندوراس“.

ويعتقد مدافع الولايات المتحدة الأمريكية ووكر زيمرمان – الذي سجل الهدف الثاني – أن هندوراس ببساطة لم تكن مستعدة للمباراة في درجات الحرارة المنخفضة وقد ساعد ذلك المنتخب الأمريكي في السيطرة على المباراة.

اعتراض هندوراس

عشية المباراة، حيث كانت درجات الحرارة -16، شوهد فريق هندوراس وهو يتدرب دون أي قبعات أو معاطف ثقيلة، وظهروا غير مجهزين تمامًا قبل المباراة بساعات، مع وجود عدد قليل من اللاعبين يرتدون القبعات في درجات الحرارة المتجمدة.

وقبل انطلاق المباراة، قال مدرب هندوراس هرنان داريو غوميز: ”من غير المعقول أن تجلبك القوة بكل معنى الكلمة هنا للعب مباراة وتحقيق نتيجة، لم تبدأ المباراة، لكن لا أطيق الانتظار حتى تنتهي، لأنها ليست للاستمتاع، إنها للمعاناة“.

وقاد غوميز الاحتجاجات – حتى قبل المباراة – منتقدًا قرار استضافة المباراة في مينيسوتا، وقال إنه ”ليس من الطبيعي“ أن يضطر لاعبوه، الذين اعتادوا اللعب في درجات حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية في بلادهم هذا الأسبوع، للعب في موقع مختلف وأجواء باردة بهذا الشكل.

لكن لم تكن هناك فرصة لإلغاء المباراة – حيث تقدمت الولايات المتحدة 2/0 في الشوط الأول، ثم اضطر غوميز إلى سحب الحارس لويس لوبيز والمهاجم روميل كويوتو وكلاهما عانى من انخفاض حرارة الجسم.

وأضاف كريستيان بوليسيتش لاعب تشيلسي الإنجليزي هدفًا ثالثًا لتتفاقم مشاكل هندوراس، لكن الألم الحقيقي الذي تعرض له الضيوف كان في غرفة الملابس، حيث احتاج بعض لاعبي غوميز إلى حقنة وريدية.

وانفجر غوميز غاضبا وقال: ”لا ينبغي أن تستمر كرة القدم بهذه الطريقة، لقد تلقى كل لاعبي فريقي العلاج، وبعضهم حصل على الحقن الوريدية“.

وفي المقابل دافع برهالتر عن قرار خوض المباراة في مينيسوتا، مشيرًا إلى أن فريقه سافر إلى دول شديدة الحرارة وعانى من مشاكل مختلفة من الحر.

وقال: ”عندما نذهب إلى تلك البلدان وتكون درجة الحرارة 35 درجة، والرطوبة لا تطاق، ويصاب الرجال بالجفاف والتشنج والإرهاق، فهذه هي طبيعة منافسينا“.

وأضاف: ”نريد تقليل مدة وطول مسافة السفر، كنا نعلم أننا سنلعب في طقس بارد في اثنتين من المباراتين وقد توصلنا إلى القيام بذلك في المباراة الثالثة أيضًا، بدلاً من تبديل المناخ.

وأتم: ”جاءت موجة البرد وهي شيء لا يمكننا التحكم فيه ولكن كل ما يمكننا فعله بمجرد حدوث ذلك هو محاولة التخفيف من المخاطر من خلال ارتداء معدات الطقس الدافئ والذهاب إلى هناك والمنافسة وفعلنا ذلك“.

دور الفيفا

على الرغم من أن الاتحاد الدولي (الفيفا) لديه إرشادات محددة بشأن درجات الحرارة الشديدة، ويدعو الفرق إلى الحصول على فترات راحة عند اللعب في درجات حرارة مرتفعة، إلا أنه لا يوجد لديه لوائح صارمة بشأن البرودة الشديدة.

وتوصي رابطة اللاعبين المحترفين التي تمثل أكثر من 65000 لاعب حول العالم، بإلغاء التدريبات والمباريات عندما تصل درجات الحرارة إلى -15 درجة مئوية.

ومن المقرر إلغاء أكثر من 3600 رحلة جوية داخل الولايات المتحدة حيث تتعامل البلاد مع الثلوج والصقيع والأمطار المتجمدة من عاصفة شتوية قوية أغلقت المدارس ودفعت العديد من حكام الولايات إلى إعلان حالات الطوارئ.