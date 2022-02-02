السنغال تصعق بوركينا فاسو وتخطف تذكرة نهائي كأس الأمم الأفريقية

بلغ المنتخب السنغالي المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على بوركينا فاسو 3 – 1، يوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي من البطولة المقامة حاليا في الكاميرون.

شهدت الشوط الأول إثارة بالغة حيث احتسبت ركلتا جزاء لصالح السنغال لكن حكم الفيديو المساعد تدخل في المرتين ليلغي قرار الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

وحصلت السنغال على ركلة جزاء في منتصف الشوط الأول عندما خرج الحارس إيرفي كوفي من مرماه ليبعد كرة عالية لكنه لكم شيخ كوياتي في وجهه.

غير أن الاحتكاك وقع بعد أن لعب الحارس الكرة أولا وبالتالي أُلغيت ركلة الجزاء، رغم أن كوفي أصيب عقب سقوطه بينما لم يستكمل كوياتي المباراة.

وفي نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الأول، اصطدمت تسديدة جانا جي من عند حافة منطقة الجزاء بذراع تابسوبا وأشار الحكم مرة أخرى إلى علامة الجزاء، لكن القرار أُلغي مجددا بعدما أوضحت مراجعة الفيديو عدم وجود لمسة يد.

تقدم المنتخب السنغالي عن طريق عبده ديالو في الدقيقة 70، قبل أن يضيف إدريسا غانا جاي الهدف الثاني في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 81 سجل بلاتي توري هدف بوركينا فاسو الوحيد، لكن ساديو ماني نجح في تسجيل الهدف الثالث للمنتخب السنغالي في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة سيلتقي المنتخب السنغالي، يوم الأحد المقبل، مع الفائز من المباراة الثانية بالدور قبل النهائي بين مصر والكاميرون، والتي تقام يوم الخميس.