رياضة

أمم أفريقيا: تعرّض حارس بوركينا فاسو للإصابة بعد تدخل عنيف من السنغالي شيخو كوياتي (صور)
تاريخ النشر: 02 فبراير 2022 20:38 GMT
تاريخ التحديث: 02 فبراير 2022 21:25 GMT

أمم أفريقيا: تعرّض حارس بوركينا فاسو للإصابة بعد تدخل عنيف من السنغالي شيخو كوياتي (صور)

من المقرر أن يواجه الفائز من مباراة اليوم الفائز من مباراة منتخب مصر والكاميرون.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

شهدت مباراة السنغال وبوركينا فاسو بالدور نصف النهائي من النسخة الحالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًا، بالكاميرون واقعة عنيفة بين لاعبي الفريقين.

وكان حكم اللقاء الإثيوبي باملاك تيسيما احتسب ركلة جزاء للمنتخب السنغالي إثر احتكاك قوي بين لاعب المنتخب السنغالي، شيخو كوياتي مع الحارس البوركينابي هيرفي كوفي داخل منطقة جزاء بوركينا فاسو.

وتعرض الثنائي هيرفي كوفي، وشيخو كوياتي لإصابتين خطيرتين بسبب هذا الاحتكاك، ما استدعى حكم المباراة للجوء لتقنية ”الفار“.

وفشلت محاولات إسعاف الحارس البوركينابي ”هيرفي كوفي“ بعد تعرضه لارتجاج قوي بالرأس، قبل أن يتم استبداله بالحارس البديل سفيان فريد في الدقيقة 36.

فيما تم إسعاف ”شيخو كوياتي“ لاعب المنتخب السنغالي على الفور، واستكمل اللقاء، بعد إلغاء ركلة الجزاء كون شيخو كوياتي هو المتهور.

وسيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مواجهة السنغال و بوركينا فاسو، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021، المقامة في الكاميرون على ملعب ”أحمد أهيجو“ بالعاصمة ياوندي.

وتستمر، يوم الخميس، المواجهة التي ستجمع مصر مع منتخب البلد المضيف في الملعب الجديد ”أوليمبي“.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة اليوم الفائز من مباراة منتخب مصر والكاميرون في المباراة النهائية، بينما يلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

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