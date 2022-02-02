الصحف الرياضية: دوسان فلاهوفيتش "ماكينة أهداف".. و"الجانب الخفي من سوق الانتقالات"

شكل اتهام إدارة برشلونة الحالية لإدارة الرئيس السابق بسوء إدارة النادي والمطالبة بالتحقيق معه، وأخبار سوق الانتقالات الشتوي المنتهي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بلقاءات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا والنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، وفوز ليون على مارسيليا في الدوري الفرنسي ومصير عثمان ديمبلي في برشلونة بعد نهاية الميركاتو.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فينيسيوس جونيور النجم البرازيلي الشاب لريال مدريد، وزيارة لمدرسته في البرازيل، وكتبت: ”في مدرسة فينيسيوس جونيور“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات ربع نهائي كأس إسبانيا، يوم الأربعاء، بين رايو فاليكانو وريال مايوركا، وفالنسيا ضد قادش.

كما اهتمت ببطولة أوروبا لكرة القدم في الصالات، وكتبت: ”إسبانيا تمر وتواجه البرتغال في نصف النهائي“، و“وروسيا ضد أوكرانيا نصف النهائي الآخر“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة، بشأن سوء عمل الإدارة السابقة، وكتبت: ”خوان لابورتا يتهم إدارة بارتوميو بـ4 جرائم: الإدارة غير العادلة والاختلاس والتوثيق المزور والمحاسبة الزائفة“.

كما تحدثت عن الوافد الجديد الغابوني بيير أوباميانغ، وكتبت: ”أوباميانغ ينهي أول تدريب برفقة برشلونة“.

كما اهتمت بمصير عثمان ديمبلي في برشلونة، وكتبت: ”برشلونة يفكر في سحب ديمبلي لكن تشافي غير متأكد“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تعاقد برشلونة مع المهاجم الغابوبي بيير أوباميانغ في صفقة حرة وكتبت: ”القاتل“.

كما اهتمت باتهامات إدارة خوان لابورتا للإدارة السابقة لبرشلونة، وكتبت: ”إدارة برشلونة توجه 5 اتهامات ضد الإدارة السابقة إلى المدعي العام“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

آس

ركزت الصحيفة على سوق انتقالات الأندية الإسبانية، وكتبت: ”فيتامينات من أجل الدوري الإسباني“.

كما تحدثت عن تصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة بشأن اتهامات للإدارة السابقة، وكتبت: ”لابورتا ينادي المدعي العام“.

الصحيفة اهتمت بلقاءي ربع نهائي كأس إسبانيا رايو فاليكانو أمام ريال مايوركا، وفالنسيا ضد قادش، وكتبت: ”الفرصة الوحيدة“، و“اللقاء الأول لبريان خيل“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك ليون على أولمبيك مارسيليا في لقاء مؤجل من الدوري الفرنسي 2-1، وكتبت: ”إيجابية للغاية“.

كما اهتمت الصحيفة بسوق الانتقالات الشتوية الماضية، وكتبت: ”الجانب الخفي من سوق الانتقالات“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على الصربي دوسان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس الجديد، وكتبت: ”ماكينة أهداف“.

كما اهتمت الصحيفة بأخبار انتقالات الأندية الإيطالية واهتماماتها بالمستقبل، وكتبت: ”إنتر ميلان (بريمير)، وإشارات يوفنتوس“.