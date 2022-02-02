تصفيات كأس العالم: البرازيل والأرجنتين تضمنان التأهل بفوزهما على باراغواي وكولومبيا

ضمنت كل من البرازيل والأرجنتين التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 بفوزهما على منتخبي باراغواي وكولومبيا الثلاثاء.

وأحرزت البرازيل هدفين في آخر أربع دقائق، أحدهما كان الهدف الدولي الأول لرودريغو لاعب ريال مدريد، لتفوز 4-صفر على باراغواي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم في بيلو هوريزونتي مساء يوم الثلاثاء.

وأنهت النتيجة آمال باراغواي في التأهل لكأس العالم، بينما عززت البرازيل تصدرها للمجموعة، وأكدت على مكانتها من بين أبرز المرشحين لحصد اللقب في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتنفرد البرازيل بقمة مجموعة أمريكا الجنوبية دون هزيمة في 15 مباراة، وعززت سجلها القياسي بالبقاء 61 مباراة متتالية على أرضها دون خسارة في تصفيات كأس العالم.

وتأتي باراغواي ، التي لم تحقق أي فوز في أول خمس مباريات للمدرب جويرمو باروس سكيلوتو، في المركز التاسع وقبل الأخير في التصفيات برصيد 13 نقطة من 16 مباراة.

وقضى رافينيا لاعب البرازيل ليلة ناجحة ومحبطة أيضا حيث سجل هدفا، وسدد في القائم، وهز الشباك دون احتساب الهدف.

وجاءت باقي أهداف البرازيل في الشوط الثاني عن طريق فيليب كوتينيو وأنطوني ورودريغو وسط أداء رائع لأصحاب الأرض.

وعززت الأرجنتين سجلها الخالي من الهزيمة في 29 مباراة متتالية بعد الفوز 1-صفر على كولومبيا، التي ظهرت بلا أنياب هجومية، في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم مساء يوم الثلاثاء.

وسجل لاوتارو مارتينيز هدف المباراة الوحيد بعد مرور 29 دقيقة، حيث استغل خطأ دفاعيا وسدد بقوة خلال اللعب من منتصف منطقة الجزاء.

وتتأهل أول أربعة منتخبات بشكل مباشر إلى كأس العالم في قطر، ويخوض خامس الترتيب مواجهة فاصلة ضد منتخب من التصفيات الآسيوية.

وضمنت البرازيل والأرجنتين التأهل، وتحتل الإكوادور المركز الثالث وتبدو قريبة أيضا من الصعود.

وتركت النتيجة كولومبيا في المركز السابع بتصفيات أمريكا الجنوبية، المكونة من عشرة منتخبات، برصيد 17 نقطة وبفارق خمس نقاط خلف أوروجواي رابعة الترتيب، وتتأخر بنقطتين عن تشيلي وثلاث نقاط عن بيرو التي ستواجه الإكوادور مساء الثلاثاء أيضا.

وجمعت المباراة بين فريق صاحب أرض لم يستقبل أي هدف في آخر أربع مباريات على أرضه، ومنتخب كولومبي زائر لم يسجل أي هدف في آخر ست مباريات بالتصفيات.

واستمر سجل المنتخبين في هذه المواجهة أيضا، وسيطرت الأرجنتين تماما على اللعب رغم واقع أنها لم تكن تقدم كل ما لديها.

وقال أنخيل دي ماريا لاعب الأرجنتين ”بغض النظر عمن يلعب، فلا شيء يتغير. نبقى كما نحن، ونلعب بنفس العقلية“.

وأضاف ”قدمنا تضحيات وتحلينا بالتواضع. كنا ندرك أننا سنخوض مباراة صعبة، ولقد نجحنا في أن نفعل ما ينبغي أن نفعله“.

وافتقدت الأرجنتين القائد ليونيل ميسي، بسبب حصوله على راحة عقب التعافي من كوفيد-19، لكن خط الهجوم أظهر خطورته بوجود مارتينيز ودي ماريا.

وقال إميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين ”قيل الكثير عن اللاعبين الغائبين، وأننا لم نكن بأكبر قوة، لكننا أثبتنا أننا لسنا 11 لاعبا، لكن مجموعة قوية حقا“.

وكان دي ماريا مصدر خطورة دائم بتسديداته بعيدة المدى، وتسبب في الكثير من المشكلات لحارس كولومبيا الثاني كاميلو فارجاس.

وجاءت أخطر فرصة لكولومبيا في نهاية الشوط الأول عندما سدد لويس دياز، المنضم حديثا إلى ليفربول، كرة أبعدها الدفاع من خط المرمى.