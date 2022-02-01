المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022

تأهل منتخب كوريا الجنوبية لنهائيات كأس العالم قطر 2022 بعد فوزه على منتخب سوريا 2-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الثلاثاء، لتحسم المجموعة الأولى في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم بتأهل منتخبي إيران وكوريا الجنوبية بشكل مباشر، ويبقى الصراع على المركز الثالث المؤهل للقاءات الملحق للصعود للنهائيات.

وأصبحت كوريا الجنوبية المنتخب رقم 15 الذي يضمن المشاركة في نهائيات كأس العالم والثالث في آسيا بعد منتخب قطر المستضيف ومنتخب إيران، كما تبلغ النهائيات للمرة الـ 11 في تاريخها وللمرة العاشرة على التوالي، حيث لم تغب عن النهائيات منذ تأهلها لنسخة 1986 في المكسيك، وحققت المركز الرابع في 2002 كأفضل إنجاز لمنتخب آسيوي.

وتأهلت 10 منتخبات أوروبية للنهائيات ومنتخبان من أمريكا الجنوبية و3 منتخبات من آسيا، فيما ما زالت تصفيات أفريقيا وأمريكا الشمالية لم تسفر عن متأهلين.

وستكون الفترة الدولية في مارس المقبل مهمة لحسم 15 مقعدا في نهائيات كأس العالم قطر 2022، حيث ستعرف 5 منتخبات أفريقية ومنتخبان من آسيا و3 منتخبات من أمريكا الشمالية ومنتخبان من أمريكا الجنوبية و3 منتخبات أوروبية طريقهم للمونديال.

ويحسم المقعدين الأخيرين في النهائيات من خلال لقاءات الملحق بين القارات، في حزيران / يونيو المقبل.

المنتخبات التي بلغت نهائيات كأس العالم قطر 2022:

قطر: البلد المضيف (تشارك للمرة الأولى).

ألمانيا: المجموعة العاشرة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 20).

الدانمارك: المجموعة السادسة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة الـ6).

فرنسا: المجموعة الرابعة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة الـ16).

بلجيكا: المجموعة الخامسة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة الـ14).

البرازيل: متصدرة تصفيات أمريكا الجنوبية (تشارك للمرة الـ22، شاركت في كل نسخ كأس العالم منذ 1930).

كرواتيا: متصدرة المجموعة الثامنة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة الـ6).

صربيا: متصدرة المجموعة الأولى في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة الـ3).

إسبانيا: متصدرة المجموعة الثانية في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة الـ16).

سويسرا: متصدرة المجموعة الثالثة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة الـ12).

إنجلترا: متصدرة المجموعة التاسعة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة الـ16).

هولندا: متصدرة المجموعة السابعة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة الـ11).

الأرجنتين: ثاني تصفيات أمريكا الجنوبية (تشارك للمرة الـ18).

إيران: متصدرة المجموعة الأولى في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم (تشارك للمرة السادسة).

كوريا الجنوبية: صاحبة المركز الثاني في المجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم (تشارك للمرة الـ11).