رفع الإيقاف عن ملعب أولمبي في ياوندي والسماح بإقامة نهائي كأس الأمم الأفريقية عليه

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأحد، رفع الإيقاف عن ملعب باول بيا ستاديوم في ياوندي، بعد الكارثة التي شهدها الملعب، يوم الإثنين، خلال مباراة الكاميرون وجزر القمر، في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وبحسب شبكة ”بي إن سبورت“ فإن لجنة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المنظمة قررت الموافقة بالإجماع على رفع الإيقاف المفروض على ملعب أولمبي، والسماح بإقامة إحدى مباراتي نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، وكذلك المباراة النهائية بعد الإحاطة بالتوصيات والتعهدات من الحكومة الكاميرونية فيما يتعلق بالأحكام الأمنية.

كأس الأمم الأفريقية.. ارتفاع عدد ضحايا التدافع في استاد ياوندي والكاف يفتح تحقيقا https://t.co/K59TCYLzq4 pic.twitter.com/7y4t3rf4h8 — إرم سبورت (@EremSports) January 25, 2022

وارتفع عدد ضحايا التدافع في ملعب باول بيا ستاديوم في ياوندي قبل مواجهة الكاميرون، وجزر القمر، في دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية إلى ما لا يقل عن 8 أشخاص، ما دفع الاتحاد الأفريقي لفتح تحقيق في الحادث.

وحدث تدافع كبير عند مداخل الاستاد في العاصمة الكاميرونية، قبل مواجهة دور الـ16 بين الكاميرون وجزر القمر التي انتهت بفوز أصحاب الأرض 2/1

وبحسب تقرير للحكومة الكاميرونية حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منه ونشرتها صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، ارتفع عدد الضحايا إلى “ 8 وفيات، وهناك نحو 50 مصابًا“.

وأضاف التقرير: ”حدث تدافع في كل مكان حول بوابات الاستاد أثناء اندفاع الجماهير الغفيرة، وقال أبيل مبينجوي، المتحدث باسم اللجنة المنظمة للبطولة: ”ننتظر معلومات موثوقة عن الضحايا“، مستنكرًا ”الحادث المأساوي“.

المنتخب المصري يهزم المغرب ويضرب موعدا مع الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية (فيديو) https://t.co/DbGE6we8L5 pic.twitter.com/eLbjoUFCHF — إرم سبورت (@EremSports) January 30, 2022

وفي بداية المباراة، في تمام الساعة 20:00 مساء بالتوقيت المحلي، كان لا يزال هناك الكثير من الأشخاص بالخارج، وفي تلك اللحظة، فُتِحت إحدى البوابات، وكان قاسم أوموري، المعلق التلفزيوني لجزر القمر، هناك لإجراء مكالمة هاتفية.

وفجأة سقط الجميع، وصرخت النساء والشباب، وكانوا يبكون، وكان الناس يتساقطون فوق بعضهم البعض.

وقال أوموري لوكالة ”أسوشيتد برس“: ”وجدت نفسي بالقرب من البوابة، لكن على الجانب الأيمن، عندها فتح رجل أمن شاب أحد الأبواب، ولكن أشار له شخص من الأمن بعدم القيام بذلك ولكن بعد فوات الأوان، وهرع عدد من الجماهير يقدر عددهم بأكثر من 400 شخص للداخل“ بحسب أوموري“.

وأضاف: ”عندما فتح الشخص الباب الثاني للبوابة بالكامل واندفع الجميع، سقط كل من في المكان، وكان النساء والشباب والناس يصرخون، ويبكون، وكانوا يتساقطون فوق بعضهم البعض. وكان الأمر مريرًا لأنك لا تستطيع تخيل ذلك في ملعب كرة قدم، ووجد الآخرون، الذين حاولوا المرور تحت الأبواب الدوارة، أنفسهم فوق هؤلاء الأشخاص الكثيرين في فوضى لا توصف“.

ومن المقرر أن يلعب منتخب الكاميرون في نصف النهائي مع مصر، يوم الخميس، ويوم الأربعاء يلعب منتخب بوركينا فاسو مع الفائز من مباراة السنغال وغينيا الإستوائية.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية، يوم الأحد المقبل.