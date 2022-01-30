بوكيتينو يعلن إصابة سيرجيو راموس في العضلات

قال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إن المدافع المخضرم سيرجيو راموس أصيب في العضلات قبل مباراة متصدر الدوري الفرنسي في دور الـ16 لكأس فرنسا أمام ضيفه نيس يوم غد الإثنين.

وكان راموس (35 عاما) انضم للنادي الباريسي في يوليو تموز العام الماضي في صفقة انتقال مجانية بعد مسيرة طويلة استمرت 16 عاما في صفوف ريال مدريد لكنه شارك في خمس مباريات فقط في الدوري خلال الموسم الحالي.

🟥باريس سان جيرمان في بيان⏬

◀راموس بحاجة لراحة للتعافي من آلام طفيفة في عضلة الساق

◀سيتم تقييم حالة المدافع منتصف الأسبوع

◀نيمار أنهى المرحلة الأولى من تأهيله بالجري، وسيجري اختبارات طبية الإثنين، لتحديد المرحلة الجديدة من برنامجه#إرم_سبورت #نيمار #راموس pic.twitter.com/OyhIsbnMaQ — إرم سبورت (@EremSports) January 30, 2022

وقال سان جيرمان في بيان إن راموس سيحصل على فترة راحة بعد تعرضه لإصابة خفيفة في عضلات الساق اليمنى خلال تدريبات الفريق الخميس الماضي.

وقال المدرب بوكيتينو للصحفيين اليوم الأحد ردا على سؤال عن موعد عودة راموس للتشكيلة: ”سنتابع حالة اللاعب بصورة يومية“.

وأضاف: ”لا يمكننا معرفة المدة التي سيغيبها قبل العودة للتدريب ثم اللعب“.

وينفرد سان جيرمان بصدارة الترتيب في الدوري الفرنسي برصيد 53 نقطة من 22 مباراة وبفارق 11 نقطة عن نيس صاحب المركز الثاني.

وانضم راموس لباريس سان جيرمان الصيف الماضي بعقد يمتد لموسمين، بعدما رفض ريال مدريد تجديد عقده، لكن المدافع الإسباني المخضرم خاض 5 مباريات فقط مع باريس سان جيرمان بواقع 283 دقيقة سجل فيها هدفا.

لو بارزيان: راموس قد يغيب عن مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد https://t.co/ZB12VwRikA pic.twitter.com/t0XdeybwkH — إرم سبورت (@EremSports) January 29, 2022

ومن المقرر أن يلعب باريس سان جيرمان مع ليل ورين في الدوري الفرنسي، قبل أن يلاقي ريال مدريد يوم 15 فبراير في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب بارك دي برانس.

ولعب راموس مع باريس سان جيرمان 4 مباريات في الدوري الفرنسي ومباراة في كأس فرنسا تعرض فيها للطرد، في حين لم يشارك مع فريقه في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا وقد لا يلحق بمباراة الذهاب في دور الـ16.

من جهته قال باريس سان جيرمان في بيان عبر موقع ”تويتر“ إن النجم البرازيلي نيمار جونيور الذي تعافى من إصابة بالتواء في الكاحل، أنهى المرحلة الأولى من تأهيله بالجري، وسيجري اختبارات طبية غدا الإثنين، لتحديد المرحلة الجديدة من برنامجه.

وعن لاعب الوسط جورجينو فينالدوم قال باريس سان جيرمان إنه واصل أداء تدريبات منفردة لتجهيزه للمشاركة في المران الجماعي بنهاية الأسبوع.

ويتعافى فينالدوم البالغ من العمر 31 عاما من إصابة مزدوجة في الكاحل والرباط الداخلي الجانبي للقدم.