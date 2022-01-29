منتخب الكاميرون يسقط غامبيا ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

حقق منتخب الكاميرون فوزا ثمينا على حساب غامبيا بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب ”أحمدو أهيدغو“، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 المقامة حاليا في دولة الكاميرون.

وأصبحت الكاميرون أول المنتخبات المتأهلة إلى قبل نهائي كأس الأمم، وتنتظر الفائز من القمة العربية بين مصر والمغرب يوم الأحد.

سجل ثنائية الكاميرون اللاعب كارل توكو إيكامبي في الدقيقتين 50 و57 من أحداث الشوط الثاني.

واعتمدت غامبيا على التكتل الدفاعي من البداية، كما كان الحال في مشوارها بالبطولة، وخرجت دون أن تهتز شباكها في الشوط الأول، رغم أن فينسنت أبو بكر مهاجم الكاميرون أهدر فرصة خطيرة في الدقيقة 36.

وأرسل صامويل جويه أوم كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى أبو بكر، هداف كأس الأمم الجارية برصيد ستة أهداف، وارتقى مهاجم النصر السعودي ووضع الكرة برأسه قوية، لكن بابكر غاي حارس غامبيا أنقذ المحاولة ببراعة من مدى قريب.

لكن بعد الاستراحة، لم يكن بوسع الحارس غاي منع محاولة مشابهة من توكو إيكامبي بضربة رأس بعد كرة عرضية أخرى من الجانب الأيمن من زميله كولينز فاي، ليتقدم أصحاب الأرض بالهدف الأول.

وبعد سبع دقائق، سجلت الكاميرون مجددا لكن بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر من مارتن هونغلا، قابلها توكو إيكامبي بتسديدة قوية بقدمه من مدى قريب، ليحسم المواجهة وتضمن بلاده مواصلة سعيها نحو إحراز اللقب القاري للمرة السادسة.

ورفع توكو إيكامبي مهاجم أولمبيك ليون رصيده إلى خمسة أهداف، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة خلف مواطنه أبو بكر.

وفي دور الثمانية، ستلعب تونس مع بوركينا فاسو اليوم السبت، وسيلعب الفائز في قبل النهائي ضد السنغال أو غينيا الاستوائية.

وكانت هذه هي المواجهة الأولى بين المنتخبين في كأس أمم أفريقيا، حيث تلاقيا من قبل في مباراتين وديتين، وانتصرت الكاميرون فيهما.

وكان منتخب الكاميرون تأهل إلى ربع النهائي بعدما تغلب على جزر القمر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما الاثنين الماضي في دور الـ16، بينما حجز منتخب غامبيا مقعده في ربع النهائي بعدما أطاح بنظيره غينيا بهدف نظيف، ليضرب موعداً مع أسود الكاميرون.

وبدأ المنتخب الكاميروني مشواره في أمم أفريقيا بالفوز على بوركنيا فاسو بنتيجة 2-1، ثم تغلب على إثيوبيا بنتيجة 4-1، قبل أن يتعادل مع الرأس الأخضر 2-2، ليحسم صدارة مجموعته الأولى برصيد 7 نقاط، والتقى منتخب الأسود مع جزر القمر في دور الـ16، وتغلب عليه بصعوبة بنتيجة 2-1، ليحجز مقعده في ربع النهائي.

في المقابل، افتتح غامبيا مشواره بالفوز على موريتانيا بهدف دون رد، ثم تعادل مع مالي بنتيجة 1-1، قبل أن يهزم تونس في الوقت القاتل بهدف وحيد، ليحتل وصافة مجموعته السادسة برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن مالي المتصدر، وصعد منتخب غامبيا إلى دور الـ16، ونجح في إقصاء غينيا بنتيجة 1-0، ليواصل مسيرته الرائعة في مشاركته الأولى بأمم أفريقيا.