ساديو ماني جاهز للعب في مباراة السنغال ضد غينيا الاستوائية

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم أن المهاجم ساديو ماني جاهز للعب مع منتخب البلاد في مواجهة غينيا الاستوائية في دور الثمانية من كأس الأمم الأفريقية للعبة الشعبية المقامة في الكاميرون غدا الأحد.

وكان ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي اصطدم بالرأس مع حارس مرمى جزر الرأس الأخضر في مباراة الفريقين في دور الـ16 الثلاثاء الماضي ونقل إثر ذلك إلى المستشفى بعد أن خرج من المباراة عقب شعوره بالدوار وتورم في الوجه.

وقال طبيب منتخب السنغال إن الفحوص التي خضع لها اللاعب أثبتت عدم إصابته بارتجاح في المخ.

وأضاف الطبيب عبد الرحمن فيديور في بيان أصدره الاتحاد السنغالي لكرة القدم ”جميع الأعراض التي شعر بها على أرض الملعب تلاشت. حالته تتطلب مراقبة عن قرب. فحص الأشعة أظهر أن كل شيء طبيعي“.

ونشر ماني، حامل لقب أفضل لاعب أفريقي، صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي مع عبارة ”يستمر التعافي“.

وتسعى السنغال للفوز باللقب الأفريقي للمرة الأولى وتعول في ذلك كثيرا على وجود ماني في خط الهجوم.

وكان ثولاني نجوينا، المسؤول عن الشؤون الطبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، قد دافع عن موقف منتخب السنغال وتعامله مع تعرض مهاجمه ساديو ماني لإصابة في الرأس خلال مواجهة الرأس الأخضر، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

وتلقى مهاجم ليفربول الإنجليزي، العلاج في أرض الملعب، لكنه تم السماح له بمواصلة اللعب ليسجل هدف التقدم للسنغال التي فازت بالمباراة بنتيجة 2/0.

ورغم ذلك فقد سقط ماني على الأرض، خلال احتفاله بالهدف ليخرج من المباراة بعد ذلك، ويخضع لبعض الفحوصات في المستشفى.

وقال لوك جريجز، نائب الرئيس التنفيذي في ”هيدواي“: ”يبدو أن ذلك مثال جديد على أن كرة القدم تضع النتائج كأولوية على سلامة اللاعبين“.

وأضاف: ”لقد كان تصادما قويا للغاية وكان كافيا لحدوث ارتجاج لكلا اللاعبين، ويمكن وضع ذلك في الاعتبار على أقل تقدير. بالنظر إلى تلك النقطة، فإن مبدأ الحذر يجب أن يسود، فقد كان يجب استبدال ماني دون أن يركل كرة أخرى“.