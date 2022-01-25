أمم أفريقيا.. ساديو ماني يقود السنغال للفوز على الرأس الأخضر والصعود لدور الـ8

أحرز ساديو ماني هدفا ثم خرج مصابا، ليقود السنغال للفوز 2-صفر على الرأس الأخضر، التي استكملت المباراة بتسعة لاعبين، والتأهل إلى دور الثمانية في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وهز ماني الشباك بعد تسديدة متقنة، عقب ركلة ركنية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 63، وأضاف بديله بامبا ديانج الهدف الثاني بعد انفراد تام بالمرمى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبعد دقائق قليلة من الهدف الأول، وعقب مراجعة الحكم اللقطة في شاشة جانبية لحكم الفيديو المساعد، سقط ماني أرضا وطلب الخروج.

وكان ماني أصيب في رأسه في كرة مشتركة مع فوزينيا حارس الرأس الأخضر، الذي خرج مطرودا بعد العودة لحكم الفيديو في الدقيقة 57.

وهذه البطاقة الحمراء الثانية للرأس الأخضر، بعد طرد باتريك أندرادي لاعب الوسط عقب تدخل من حكم الفيديو أيضا في الدقيقة 21؛ بداعي ارتكاب خطأ عنيف ضد بابا جي لاعب السنغال في منتصف الملعب.

وكان ماني صاحب أخطر فرصة للسنغال في الشوط الأول، عندما أطلق تسديدة قوية ارتدت من القائم قبل مرور أول دقيقة من البداية.

وستلعب السنغال في دور الثمانية ضد الفائز من مباراة دور الستة عشر المقرر إقامتها بين مالي وغينيا الاستوائية، يوم الأربعاء.