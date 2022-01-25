طرد غريب لحارس الرأس الأخضر.. وماني يسجل للسنغال ويخرج مصابًا (فيديو)

شهد الشوط الثاني من المباراة التي تجمع منتخبي السنغال والرأس الأخضر أحداثًا نارية، حيث تعرض حارس مرمى الرأس الأخضر جوسيمار فوزينيا لإصابة قوية بالرأس، وذلك خلال مواجهة فريقه مع السنغال، ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس الأمم الأفريقية، يوم الثلاثاء.

وارتطم رأس الحارس فوزينيا برأس المهاجم السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، خلال خروجه لمواجهته خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 57 من المباراة، وتعرض اللاعبان للإصابة، لكن إصابة الحارس كانت أكثر خطورة، حيث بدا على الحارس أنه غير متحكم في تصرفاته، فتم استبداله، لكن قبل ذلك قام الحكم الجزائري لحلو بن براهم بمراجعة شاشة الـVAR، ورفع له البطاقة الحمراء وهو على نقالة المسعفين، خلال نقله إلى المستشفى نظرًا لخطورة حالته.

https://twitter.com/Tendy_Malepa/status/1486028616290951170?s=20

وكان الحكم الجزائري قد طرد لاعب الرأس الأخضر باترك أندرادي في الدقيقة 21 بعد الرجوع للفار بسبب اللعب العنيف.

وبعد أن تمكن مهاجم السنغال ”ساديو ماني“ من تسجيل هدف فريقه بعد دقيقة من حادثة طرد حارس الرأس الأخضر، سقط على الأرض متأثرًا بالإصابة فتم استبداله مباشرة.

وكان منتخب الرأس الأخضر قد تأهل إلى دور الـ 16 بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى، بينما تصدرت السنغال ترتيب المجموعة الثانية من الأمم الأفريقية برصيد 5 نقاط.

وهز ماني الشباك بعد تسديدة متقنة، عقب ركلة ركنية، من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 63، وأضاف بديله بامبا ديانغ الهدف الثاني بعد انفراد تام بالمرمى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وهذه البطاقة الحمراء الثانية للرأس الأخضر بعد طرد باتريك أندرادي لاعب الوسط بعد تدخل من حكم الفيديو أيضا في الدقيقة 21 بداعي ارتكاب خطأ عنيف ضد بابا جي لاعب السنغال في منتصف الملعب.

وستلعب السنغال في دور الثمانية ضد الفائز من مباراة دور الستة عشر المقرر إقامتها بين مالي وغينيا الاستوائية يوم الأربعاء.

وكان ماني صاحب أخطر فرصة للسنغال في الشوط الأول عندما أطلق تسديدة قوية ارتدت من القائم قبل مرور أول دقيقة من البداية.