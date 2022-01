"كاف" يستبعد ملعب كارثة مباراة الكاميرون وجزر القمر من استضافة باقي مواجهات أمم أفريقيا

اتخذ باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قرارا رسميا بنقل المباراة المقبلة على ملعب ياوندي أولمبي إلى ملعب أحمدو أهيدغو، بعد الكارثة التي شهدها الملعب، أمس، خلال مباراة الكاميرون وجزر القمر، في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقالت الحكومة الكاميرونية في بيان، إن ثمانية مشجعين على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب 38 في تدافع باستاد ياوندي أولمبي في الكاميرون، يوم الإثنين، قبل مباراة الدولة المضيفة في دور الستة عشر بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم ضد جزر القمر.

وأظهرت الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشجعين يصرخون وهم يسحقون عند بوابة الدخول.

وكان مقررا أن يستضيف الملعب مواجهة الفائز من مباراتي مصر وكوت ديفوار، والمغرب مع مالاوي، في ربع النهائي، كما يستضيف مباراة بنصف النهائي والنهائي.

وقال موتسيبي، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء: ”طلبت من اللجنة المنظمة نقل مباراة الأحد المقبل إلى ملعب أحمدو في ياوندي، سأجتمع غدا مع اللجنة لمعرفة تفاصيل أكثر عما حدث، نريد الحصول على تقارير تفصيلية وضمانات تؤكد عدم تكرار الواقعة“.

وأضاف: ”ذهبت لملعب أولمبي للتعرف على تفاصيل الواقعة، وهذا ليس وقت توجيه الاتهامات حول مسؤولية هذا أو ذاك“.

وتابع: ”لكن ما حدث أن إحدى بوابات الملعب تم إغلاقها رغم أنه يفترض عدم حدوث ذلك، وأن تكون مفتوحة، من أغلق هذه البوابة وما هي مهامه؟ علينا التعرف على ذلك“.

واستطرد: ”الأمن مسؤولية اللجنة المنظمة وليس الكاف، لكن بشكل عام الكل مسؤول عن الواقعة، المجازفة الأساسية لنا هي فيروس كورونا ومتحور أوميكرون، لكن الأمن والسلامة من الأساسيات، أشعر بخيبة أمل على ما حدث“.

واختتم حديثه: ”نتحمل المسؤولية الجماعية ونتعامل مع الجوانب القانونية لاحقًا، لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ذلك، سنصل إلى كل من كان مُقصرًا وأدى لما حدث“.

لكن موتسيبي أكد أنه إذا لم تضمن السلطات المحلية في الكاميرون تحسين الأداء الأمني، فإنه قد يتم نقل المباراتين أيضا إلى ملعب آخر.

وكان ”كاف“ قد قال في بيان إنه على علم بحادث وقع في الملعب.

