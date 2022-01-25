مقتل أكثر من 6 مشجعين في تدافع قبل مباراة الكاميرون مع جزر القمر

لاقى ستة مشجعين على الأقل حتفهم في تدافع باستاد ياوندي أولمبي في الكاميرون الاثنين قبل مباراة الدولة المضيفة في دور الستة عشر بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم ضد جزر القمر، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.

وقال التقرير إن عشرات آخرين أصيبوا.

وأظهرت الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لم تتمكن رويترز من التحقق من صحتها بعد، مشجعين يصرخون وهم يسحقون عند بوابة الدخول.

وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) في بيان إنه على علم بحادث وقع في الملعب.

وجاء في البيان ”الكاف يحقق حاليا في الموقف ويحاول الحصول على مزيد من التفاصيل حول ما حدث. نحن على اتصال مستمر مع حكومة الكاميرون واللجنة المنظمة المحلية“.

وبعد حضور جماهيري منخفض في مباريات الدور الأول في الملاعب الجديدة التي تم تشييدها من أجل البطولة القارية، فتحت السلطات الكاميرونية بوابات الاستاد ونظمت عمليات نقل جماعي ومنحت تذاكر مجانية لجذب المشجعين.

وفازت الكاميرون على عشرة لاعبين من جزر القمر 2-1 لتتأهل إلى دور الثمانية.

وسجل كارل توكو ايكامبي هدف السبق للكاميرون في الدقيقة 29 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا تمريرة قصيرة من فينسيت أبو بكر.

وأضاف فينسيت أبو بكر الهدف الثاني للكاميرون في الدقيقة 70 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة طويلة من مارتين هونغلا.

ونجح يوسف مشنغاما في تسجيل هدف التقليص لمنتخب جزر القمر في الدقيقة 81 من ركلة حرة رائعة من مسافة بعيدة لتنتهي المباراة على فوز الكاميرون 2/1.

ومن المقرر أن يلعب منتخب الكاميرون في ربع النهائي مع غامبيا يوم السبت 29 يناير الحالي.

واستهل منتخب الكاميرون مشواره في البطولة بالفوز 2/0 على بوركينا فاسو، ثم تغلب 4/1 على أثيوبيا، قبل أن يتعادل 1/1 مع ساحل العاج.

واضطر منتخب جزر القمر للاعتماد على ظهير أيسر لحراسة المرمى أمام الكاميرون بعدما رفض الاتحاد القاري (الكاف) إشراك الحارس علي أحمدا رغم أن نتيجته جاءت سلبية لكوفيد-19.

وكان الحارس سالم بن بوينا قد تعرض لإصابة خطيرة في الكتف بينما دخل الحارسان أحمدا ومؤيد أوسيني في عزل ذاتي الأسبوع الماضي بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وجاءت نتيجة أحمدا سلبية اليوم الإثنين، وأعلن اتحاد جزر القمر في إفادة صحفية أن الحارس سيكون بوسعه اللعب.

لكن اللجنة الطبية في الكاف رفضت مشاركة الحارس وقالت إن أي لاعب سيدخل الحجر الصحي سيحتاج إلى الانتظار خمسة أيام قبل اللعب.

واعتمدت جزر القمر على شاكر الهدهور البالغ من العمر 30 عاما، والذي يلعب في أجاكسيو بدوري الدرجة الثانية الفرنسي، كحارس مرمى. وهذا الظهور الأول في البطولة للاعب الذي انضم للمنتخب في 2014.