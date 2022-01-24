منتخب الكاميرون يهزم جزر القمر ويتأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

تأهل منتخب الكاميرون إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز 2/1 على منتخب جزر القمر، اليوم الإثنين في أطار مباريات دور الـ16.

وقرر الحكم طرد اللاعب نجيم عبدو من جزر القمر في الدقيقة السابعة بسبب الخشونة، ليلعب منتخب جزر القمر بـ10 لاعبين.

حينما يكون حارس المرمى مدافع .. هذه الكرة تسجل هدفا، الكاميرون تستثمر في ظروف جزر القمر وتسجل بسهولة بالغة.#AFCON2021 pic.twitter.com/I6tvnqoyr7 — إرم سبورت (@EremSports) January 24, 2022

وسجل كارل توكو ايكامبي هدف السبق للكاميرون في الدقيقة 29 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا تمريرة قصيرة من فينسيت أبو بكر.

وأضاف فينسيت أبو بكر الهدف الثاني للكاميرون في الدقيقة 70 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة طويلة من مارتين هونغلا.

ونجح يوسف مشنغاما في تسجيل هدف التقليص لمنتخب جزر القمر في الدقيقة 81 من ركلة حرة رائعة من مسافة بعيدة لتنتهي المباراة على فوز الكاميرون 2/1.

ومن المقرر أن يلعب منتخب الكاميرون في ربع النهائي مع غامبيا يوم السبت 29 يناير الحالي.

واستهل منتخب الكاميرون مشواره في البطولة بالفوز 2/0 على بوركينا فاسو، ثم تغلب 4/1 على أثيوبيا، قبل أن يتعادل 1/1 مع ساحل العاج.

واضطر منتخب جزر القمر للاعتماد على ظهير أيسر لحراسة المرمى أمام الكاميرون بعدما رفض الاتحاد القاري (الكاف) إشراك الحارس علي أحمدا رغم أن نتيجته جاءت سلبية لكوفيد-19.

وكان الحارس سالم بن بوينا قد تعرض لإصابة خطيرة في الكتف بينما دخل الحارسان أحمدا ومؤيد أوسيني في عزل ذاتي الأسبوع الماضي بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وجاءت نتيجة أحمدا سلبية اليوم الإثنين، وأعلن اتحاد جزر القمر في إفادة صحفية أن الحارس سيكون بوسعه اللعب.

لكن اللجنة الطبية في الكاف رفضت مشاركة الحارس وقالت إن أي لاعب سيدخل الحجر الصحي سيحتاج إلى الانتظار خمسة أيام قبل اللعب.

واعتمدت جزر القمر على شاكر الهدهور البالغ من العمر 30 عاما، والذي يلعب في أجاكسيو بدوري الدرجة الثانية الفرنسي، كحارس مرمى. وهذا الظهور الأول في البطولة للاعب الذي انضم للمنتخب في 2014.

الظهير الأيسر شاكر الهدهور يتولى حراسة مرمى جزر القمر أمام الكاميرون https://t.co/6BKltOuMhJ pic.twitter.com/1ItA1VzzDk — إرم سبورت (@EremSports) January 24, 2022

يشار إلى أن منتخب مصر هو أكثر منتخب تتويجًا ببطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، مقابل 5 للكاميرون، و4 لغانا، و3 لنيجيريا، ولقبين لكل من الجزائر، وكوت ديفوار، وجمهورية الكونغو.

ونالت منتخبات: زامبيا، وتونس، وجنوب أفريقيا، والمغرب، والكونغو، والسودان، وإثيوبيا، لقبًا واحدًا لكل منها.

وتستكمل مباريات دور الـ16، يوم الثلاثاء، حيث يلعب منتخب السنغال مع الرأس الأخضر، والمغرب مع مالاوي.

وتختتم مباريات دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية، يوم الأربعاء، عندما يلعب منتخب كوت ديفوار مع مصر، ومالي مع غينيا الاستوائية.