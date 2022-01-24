منتخب غامبيا يهزم غينيا ويتأهل لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

واصل منتخب غامبيا مفاجآته وفاز 1/0 على غينيا، ليبلغ دور الثمانية في مشاركته الأولى في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تقام في الكاميرون، اليوم الإثنين.

وسجل المهاجم موسى بارو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71، بعدما تلقى تمريرة رائعة من يوسف بوب، حيث استلم الكرة بشكل رائع بقدمه اليمنى، ثم سجل بقدمه اليسرى ليحسم مواجهة دور الستة عشر.

وقال بارو لشبكة (بي.إن سبورتس): ”حافظنا على تركيزنا ونلعب بشكل جماعي.. الحلم تحقق لمنتخب جامبيا، لكن يجب أن نحافظ على تركيزنا. نحن نتحلى بالتواضع والتواضع سمة الناجحين“.

وخاض منتخب غامبيا، وهو صاحب أسوأ تصنيف في كل المنتخبات الـ24 المشاركة في كأس الأمم حيث يحتل المركز 150 عالميا، الدقائق الأخيرة بـ10 لاعبين؛ بسبب طرد البديل يوسف نجي في الدقيقة 87.

وطرد الحكم كذلك اللاعب الغيني إبراهيما كونتي قبل صفارة النهاية مباشرة.

ومن المقرر أن يلعب منتخب غامبيا في ربع النهائي مع الفائز من مباراة الكاميرون وجزر القمر، التي تقام في وقت لاحق اليوم الإثنين.

واستهل منتخب غامبيا مشواره في البطولة بالفوز 1/0 على موريتانيا، ثم تعادل 1/1 مع مالي قبل أن يفوز 1/0 على تونس.

في المقابل، فاز منتخب غينيا 1/0 على مالاوي، ثم تعادل 0/0 مع السنغال، ثم خسر 1/2 أمام زيمبابوي.

وتستكمل مباريات دور الـ16، يوم الثلاثاء، حيث يلعب منتخب السنغال مع الرأس الأخضر، والمغرب مع مالاوي.

وتختتم مباريات دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية، يوم الأربعاء، عندما يلعب منتخب كوت ديفوار مع مصر، ومالي مع غينيا الاستوائية.

وبات منتخب بوركينا فاسو أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعد فوزه بركلات الترجيح على الغابون بنتيجة 7/6، في أولى مباريات دور الـ16.

ثم لحق به منتخب تونس بعد فوزه الثمين بنتيجة 1/0 على نيجيريا بهدف رائع، من توقيع يوسف المساكني.

يشار إلى أن منتخب مصر هو أكثر منتخب تتويجًا ببطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، مقابل 5 للكاميرون، و4 لغانا، و3 لنيجيريا، ولقبين لكل من الجزائر، وكوت ديفوار، وجمهورية الكونغو.

ونالت منتخبات: زامبيا، وتونس، وجنوب أفريقيا، والمغرب، والكونغو، والسودان، وإثيوبيا، لقبًا واحدًا لكل منها.