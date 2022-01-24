إندريك موهبة برازيلية بعمر 15 سنة على رادار مانشستر سيتي ويونايتد وليفربول

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن أندية أوروبية كبرى تتنافس لضم البرازيلي إندريك، البالغ 15 عاما، والذي يعد من المواهب الشابة والصاعدة في كرة القدم البرازيلية.

ويتألق النجم الشاب برفقة فريقه بالميراس خلال النسخة الـ52 من كأس ساو باولو تحت 20 عاما، والتي شهدت مشاركة 128 فريقا قاد خلالها النجم الصاعد فريقه للنهائي لمواجهة سانتوس، يوم الثلاثاء، ويعتبر حاليا هداف البطولة.

ويمتلك إندريك قدمًا يسرى ساحرة وجرأة مذهلة وفهمًا للمساحة واستعدادًا لفرض مهارته بالقرب من المرمى، وهي ميزات سمحت له بتسجيل عدة أهداف أحدها برأسيّة من خارج منطقة الجزاء.

ولا يملك بالميراس الحق في توقيع عقد احترافي مع نجمه الشاب قبل بلوغه 16 عاما، لكنه يخطط لتوقيع عقد معه هذا العام، وبعد عيد ميلاده الـ16 والذي يوافق يوم الـ21 من تموز/ يوليوز المقبل.

ويرغب بالميراس في ربط النجم الشاب بشرط جزائي كبير للاستفادة منه ماليا خصوصا أنه لن يستطيع الحفاظ عليه بعد بلوغه 18 عاما في الـ21 من تموز/يوليوز 2024.

وتراقب عدة أندية أوروبية كبرى، إندريك، وفي إنجلترا يتابع مانشستر يونايتد عن قرب تطورات اللاعب، لكنه يواجه منافسة من مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول.

صحيفة ”آس“، ذكرت في تقرير سابق لها أن ريال مدريد وبرشلونة يتابعان اللاعب عن كثب ويسعيان لضمه.

وفي انتظار بلوغه 16 عاما فريق بالميراس ليس بإمكانه حاليا إشراكه في لقاءات الدوري البرازيلي ولا كأس ليبرتادوريس، لكن يمكنه إشراكه في بطولة كأس العالم للأندية التي تحتضنها الإمارات لكون الفريق البرازيلي يشارك فيها بعد فوزه بالنسخة الأخيرة من كأس ليبرتادوريس.

ويستبعد البرتغالي آبيل فيريرا، مدرب بالميراس، إمكانية مشاركة اللاعب في كأس العالم للأندية في الإمارات، مؤكدا أن نجمه الشاب ليس في حاجة حاليا لتذكرة مشاركة في البطولة بل لتذكرة زيارة لديزني لاند في إشارة لصغر سنه.