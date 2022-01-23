منتخب بوركينا فاسو يهزم الغابون بركلات الترجيح ويتأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

بات منتخب بوركينا فاسو أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه بركلات الترجيح على الغابون، بنتيجة 7/6 اليوم الأحد، في أولى مباريات دور الـ16.

وسجل بيرتراند تراوري الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 28 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ولعب منتخب الغابون بـ10 لاعبين بعدما طرد حكم المباراة اللاعب سيدني أوبيسا في الدقيقة 67.

وأدرك برونو إيكويلي مانغا التعادل لمنتخب الغابون في الدقيقة 90+1 بعدما سدد برأسه في شباك الحارس كواكو كوفي، من ركلة ركنية ليتجه الفريقان إلى الشوطين الإضافيين.

ولم يسجل أي منتخب على مدار الشوطين الإضافيين لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لبوركينا فاسو.

واستهل منتحب بوركينا فاسو مشواره في البطولة بالخسارة 0/2 أمام الكاميرون، ثم فاز 1/0 على الرأس الأخضر قبل أن يتعادل 1/1 مع أثيوبيا.

في المقابل فاز منتخب الغابون 1/0 على جزر القمر قبل أن يتعادل 1/1 مع غانا ثم 2/2 مع المغرب.

وافتقد منتخب الغابون خدمات الثنائي بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم آرسنال الإنجليزي، وماريو ليمينا لاعب نيس الفرنسي، بعد أن غادرا معسكر المنتخب، بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يلعب منتخب بوركينا فاسو في ربع النهائي مع الفائز من مباراة نيجيريا، وتونس، التي تقام في وقت لاحق من اليوم الأحد.

وتستكمل مباريات دور الـ16، غدًا الإثنين، عندما يلعب منتخب غامبيا مع غينيا، والكاميرون مع جزر القمر.

ويوم الثلاثاء، يلعب منتخب السنغال مع الرأس الأخضر، والمغرب مع مالاوي.

وتختتم مباريات دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية، يوم الأربعاء، عندما يلعب منتخب كوت ديفوار مع مصر، ومالي مع غينيا الإستوائية.

يشار إلى أن منتخب مصر هو أكثر منتخب تتويجًا ببطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، مقابل 5 للكاميرون، و4 لغانا، و3 لنيجيريا، ولقبين لكل من الجزائر، وكوت ديفوار، وجمهورية الكونغو.

ونالت منتخبات: زامبيا، وتونس، وجنوب أفريقيا، والمغرب، والكونغو، والسودان، وأثيوبيا، لقبًا واحدًا لكل منها.