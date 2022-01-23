الصحف الرياضية: "ريمونتادا مجنونة لأتلتيكو مدريد".. و"ميلان ضد يوفنتوس.. من يعود كبيراً؟"

شكلت لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز التي شهدت فوزا مثيرا لمانشستر يونايتد وتعادل مانشستر سيتي، وفوز أستون فيلا على إيفرتون الذي ألقت جماهيره الألعاب النارية على أرضية الملعب، و“ريمونتادا“ أتلتيكو مدريد على فالنسيا في الدوري الإسباني، وفوز إنتر ميلان في إيطاليا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بلقاءات اليوم في الدوريات الأوروبية، وأبرزها قمة يوفنتوس وميلان في إيطاليا، ومواجهة ريال مدريد ضد إلتشي، وبرشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس، ومواجهة باريس سان جيرمان لستاد ريمس، ونهائي كأس السوبر الإسباني للسيدات بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، وانتظار أنسو فاتي ليوم الاثنين لاتخاذ قرار نهائي بشأن العملية الجراحية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على نهائي كأس السوبر الإسباني للسيدات بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، وكتبت: ”نهائي سوبر“.

كما تحدثت عن ”ريمونتادا“ أتلتيكو مدريد أمام فالنسيا 3-2 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”لا تنس أتلتيكو مدريد“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني، وكتبت: ”تكريما لخينتو“.

سبورت

ركزت الصحيفة على مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، وكتبت: ”الفوز نعم ونعم“، وعن إصابة أنسو فاتي كتبت: ”أنسو فاتي سيقرر الاثنين إذا كان سيذهب لعملية جراحية“.

كما تحدثت عن نهائي كأس السوبر الإسباني للسيدات بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، وكتبت: ”من أجل اللقب الأول في الموسم“.

الصحيفة اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على فالنسيا 3-2 بريمونتادا كبيرة ولقاء ريال مدريد ”المتصدر“ أمام إلتشي، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد يسجل ملحمة ويحقق ريمونتادا“، و“ريال مدريد دون مداورة في الدوري الإسباني“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة ومواجهته لديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، وكتبت: ”تشافي يرغب في تعاقدات“، و“أنسو فاتي القرار النهائي“، و“برشلونة يسعى أمام ألافيس لمواصلة المنافسة على التأهل لدوري الأبطال“، ”وتجديد عقد أراوخو في طريق جيد“.

كما تحدثت الصحيفة عن نهائي كأس السوبر الإسباني للسيدات بين برشلونة وأتلتيكو مدريد.

الصحيفة اهتمت بريمونتادا أتلتيكو مدريد أمام فالنسيا 3-2 ولقاء ريال مدريد وإلتشي، وكتبت: ”ريمونتادا مجنونة لأتلتيكو مدريد“، و“عودة بنزيما وميلتاو وكورتوا لقائمة كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز أتلتيكو مدريد على فالنسيا بعد ريمونتادا 3-2 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”هذا هو البطل“.

كما تحدثت عن لقاء ريال مدريد المتصدر أمام إلتشي، وكتبت: ”إيدين هازارد رسمي“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت: ”برشلونة دون أعذار أمام ألافيس“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوضى الجماهير خلال فوز أستون فيلا على إيفرتون 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”يوم مجنون من الفوضى في غوديسون بارك“.

كما اهتمت بالفوز المثير لمانشستر يونايتد على وست هام، وتعادل مانشستر سيتي أمام ساوثهامبتون 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”راشفورد متعة من حديد“، و“مانشستر سيتي الفوضى“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك مارسيليا على لانس 2-0 في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”ضربة معلم“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء باريس سان جيرمان وستاد ريمس، وكتبت: ”ميسي منتظر بشكل عاجل“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مباراة القمة بين يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”ميلان ضد يوفنتوس.. من يعود كبيراً؟“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز إنتر ميلان على فينيزيا 2-1 والتعادل السلبي بين لاتسيو وأتلانتا في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”طلقة إنتر ميلان من دجيكو“، و“أتلانتا أقوى من الطوارئ“.