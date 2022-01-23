ابنة بيليه ترد على تقارير سوء حالة والدها الصحية

قالت ابنة أسطورة كرة القدم بيليه، يوم السبت، إنه عاد إلى منزله وإنه ”متماسك جدا“ حيث يتعافى من سرطان القولون، وذلك في تعليق يبدو للرد على تقارير إعلامية أكدت أن حالته الصحية تسوء.

وخرج بيليه، البالغ 81 عاما، لاعب سانتوس ونيويورك كوزموس السابق، من المستشفى يوم الخميس بعدما خضع لجلسات علاج كيماوي لمدة يومين.

وخضع بيليه لجراحة لاستئصال ورم في القولون في سبتمبر أيلول 2021، ودخل وخرج أكثر من مرة من مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو في الشهور اللاحقة.

وكتبت كيلي ناسيمنتو ابنة بيليه على ”إنستغرام“ أن والدها بخير.

وأضافت ”لا أعرف من أين يخرج ما يقال، لكن أتلقى من الجميع رسائل تعبر عن القلق. لم يتغير أي شيء“.

وتابعت ”لا يوجد شيء جديد للإعلان عنه. يذهب والدي إلى المستشفى كل شهر، لذا فإن مثل هذه الأشياء تحدث، وفي بعض الأحيان سيذهب مرتين شهريا، لكن لم يتغير أي شيء. هو في المنزل في حالة جيدة ويتعافى بشكل جيد وهو متماسك جدا“.

بيليه يغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات روتينية https://t.co/pQErkbpB0P pic.twitter.com/hXoG6iECCb — إرم سبورت (@EremSports) January 21, 2022

وكانت شبكة (ESPN) التلفزيونية الرياضية ذكرت الأسبوع الماضي أنه تم تشخيص إصابة بيليه بورم في الأمعاء والكبد والرئة، لكن وكيل أعماله رفض التأكيد على صحة ذلك.

وعانى بيليه، الذي يعتبر على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، من سلسلة من المشاكل الصحية في السنوات الأخيرة، إذ يعاني من مشاكل وألم متكرر في الفخذ بعد جراحة خضع لها ولا يستطيع المشي دون مساعدة.

وكان آخر ما كتبه بيليه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، هو تهنئته للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، بتسلمه جائزة خاصة في حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم لعام 2021 ”ذا بيست“.

وكتب بيليه عبر حسابه الشخصي بموقع ”إنستغرام“: ”كريستيانو، تهانينا على تكريمك الخاص من فيفا، أنا أتطلع إلى مقابلتك شخصيا لأمنحك عناقًا، لقد كتبت هذه الرسالة بمحبة كبيرة، أراك قريبا“.

ورد رونالدو قائلا: ”عندما يتحدث بيليه، يستمع العالم، من المستحيل ألا تكون عاطفيا عندما يظهر مثل هذا الشخص الرائع كل احترامه وإعجابه تجاهي“.

وأضاف: ”إنه بطل أبدي، أسطورة لكل الأجيال وأسطورة رياضية حقيقية“.

وتابع: ”كما قال بحكمة، نحن جميعا في نفس الفريق، فريق كرة القدم، شكرا لك يا بيليه، أتمنى أن أراك قريبا جدا، حتى نبتسم معا ونتحدث عن هذه اللعبة التي نحبها“.