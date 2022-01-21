جماهير سيراليون تهاجم منزل كي كامارا بعد إضاعة ركلة جزاء أمام غينيا الاستوائية (صور)

هاجم عدد من جماهير منتخب سيراليون منزل كي كامارا مهاجم الفريق في العاصمة فريتاون، بعدما أهدر ركلة جزاء بددت حلم التأهل لدور الـ16 في كأس أمم أفريقيا أمام غينيا الاستوائية أمس الخميس.

وذكر موقع ”completesports“ أن الجماهير هاجمت منزل اللاعب كي كامارا في حين منعت الشرطة المشجعين من تدمير المنزل.

ومنح الحكم سيراليون ركلة جزاء لكن كي كامارا أضاعها في الدقيقة 85 لتنتهي المباراة على فوز غينيا الاستوائية 1/0 لترافق كوت ديفوار في دور الـ16.

وسجل بابلو جانيت هدف غينيا الاستوائية في الدقيقة 38، في حين تصدى خيسوس أوونو حارس غينيا الاستوائية لركلة الجزاء التي سددها كي كامارا.

وكان التعادل كافيا لسيراليون للتأهل إلى دور الـ16 ضمن ثالث أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

تأهل 16 منتخبا بالفعل إلى الدور الثاني في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون حتى السادس من فبراير/شباط المقبل، وقد تحددت بالفعل بعض المواجهات، لكن البعض الآخر بانتظار نتيجة مباريات الجولة الأخيرة من المجموعة السادسة.

وفيما يلي المنتخبات الـ16 التي تأهلت للدور الثاني:

المجموعة الأولى:

الكاميرون وبوركينا فاسو والرأس الأخضر

المجموعة الثانية:

السنغال وغينيا ومالاوي

المجموعة الثالثة:

المغرب والغابون وجزر القمر

المجموعة الرابعة:

نيجيريا ومصر

المجموعة الخامسة:

كوت ديفوار وغينيا الاستوائية

المجموعة السادسة:

غامبيا ومالي وتونس

مواجهات دور الستة عشر ومواعيدها:

ستفتتح مباريات دور الستة عشر بمواجهة بوركينا فاسو والغابون، في تمام الساعة 18:0 بتوقيت القاهرة (19:00 بتوقيت مكة المكرمة) يوم الأحد 23 يناير/كانون الثاني الحالي، تليها مواجهة نيجيريا ضد تونس، في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة.

وفي اليوم التالي تلتقي غينيا مع غامبيا في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، ثم الكاميرون صاحبة الأرض والضيافة ستلتقي بعدها بثلاث ساعات مع جزر القمر.

وفي يوم الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني الحالي، تلعب السنغال مع الرأس الأخضر، ثم المغرب مع مالاوي بعدها بثلاث ساعات.

وفي ختام أيام دور الـ16، تلتقي مصر مع كوت ديفوار في مواجهة قوية يوم الأربعاء المقبل، في إعادة لنهائي نسخة 2006 في مصر، وذلك في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، ثم تليها مباراة غينيا الاستوائية مع مالي في ختام مباريات الدور الثاني.