بيليه يغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات روتينية

قال مستشفى ساو باولو إن أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه خرج من المستشفى بعد يومين من علاج لسرطان القولون.

وخضع بيليه، الذي خضع لجراحة لاستئصال ورم في القولون العام الماضي، لجلسات علاج كيماوي جديدة.

وأضاف مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو إن بيليه البالغ من العمر 81 عاما عاد إلى المستشفى يوم الأربعاء و“خرج يوم الخميس وهو في حالة مستقرة“.

وكانت شبكة (ئي.إس.بي.إن) التلفزيونية الرياضية ذكرت في وقت سابق أنه تم تشخيص إصابة بيليه بورم في الأمعاء والكبد والرئة، وأنه سيخضع لفحوصات لاكتشاف أي خلايا سرطانية محتملة جديدة.

وذكر المستشفى علاج ”ورم القولون“ فقط ولم يؤكد وكيل أعمال بيليه تقرير ئي.إس.بي.إن.

وخضع بيليه المتوج بكأس العالم ثلاث مرات لعملية جراحية لاستئصال الورم في سبتمبر أيلول 2021 وقضى نحو شهر تحت الرعاية.

لكنه أدخل مستشفى ألبرت اينشتاين مجددا الشهر الماضي، لاستكمال العلاج الكيماوي وغادره في 23 ديسمبر كانون الأول.

وعانى بيليه، الذي يعتبر على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، من سلسلة من المشاكل الصحية في السنوات الأخيرة إذ يعاني من مشاكل وألم متكرر في الفخذ بعد جراحة خضع لها ولا يستطيع المشي دون مساعدة.

ولدى بيليه كلية واحدة فقط منذ كان لاعبًا، وتسبب كسر واحد من الضلوع أثناء إحدى المباريات بضرر في كليته اليمنى والتي تمت إزالتها في النهاية.

ولم يظهر بيليه كثيرا بشكل علني حتى قبل جائحة كوفيد-19 وغادر بيته بالقرب من سانتوس في مرات قليلة.

وظهر بيليه على كرسي متحرك وهو يضرب الهواء بسعادة أثناء مغادرته وحدة العناية المركزة في سبتمبر الماضي.

ولا يزال بيليه اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات وسجل أكثر من ألف هدف خلال مسيرته الاحترافية.

وخلال مسيرته الحافلة مع منتخب البرازيل وعلى مستوى الأندية مع سانتوس ونيويورك كوزموس ولسنوات طويلة بعدها، اعتبر خبراء بيليه أعظم من أنجبت ملاعب كرة القدم على مر العصور.

ونازعه مارادونا وليونيل ميسي هذا الحب الجارف بعد ذلك، لكن يبقى اسم المهاجم البرازيلي محفورا في قلوب عشاق اللعبة.

وفاز بيليه بكأس العالم ثلاث مرات أعوام 1958 و1962 و1970.