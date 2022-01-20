بيلد: بايرن ميونخ قد يتجه لبيع ليفاندوفسكي

كشفت وسائل إعلام ألمانية، عن تطور لافت بشأن مستقبل النجم البولندي

روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ في يونيو 2023، في حين تتيع إدارة النادي البافاري سياسة التمديد لمدة عام واحد للاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا، وهو ما ينطبق على ليفاندوفسكي الذي سيتم 34 عاما في أغسطس المقبل.

ووفقا لصحيفة ”بيلد“ فإن بايرن ميونخ قد يفكر في بيع مهاجمه ليفاندوفسكي الصيف المقبل في حال رفض اللاعب عرض التجديد مع النادي.

ووفقًا لـ“بيلد“ فإن بايرن على استعداد لمنح ليفاندوفسكي تجديدًا لمدة عام واحد بالراتب الحالي ذاته، أو ربما عقد لمدة عامين في حالة موافقته على خفض راتبه.

ويأمل مديرو النادي أوليفر كان وكارل هاينز رومينيغه وحسن صالح حميديتش أن يتضح مستقبل ليفاندوفسكي قريبًا، إذ سيعملون على التعاقد مع مهاجم جديد في حال رحيل المهاجم البولندي، ويبدو إيرلينغ هالاند نجم بروسيا دورتموند خيارًا متاحًا بحسب الصحيفة ذاتها.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ تقدر قيمة ليفاندوفسكي بـ50 مليون يورو، وهو رقم يتوق العديد من الأندية إلى إنفاقه من أجل الحصول على مهاجم بايرن ميونيخ كما قالت صحيفة“ماركا“ الإسبانية.

ترتيب أفضل 100 لاعب في 2021.. محمد صلاح ثالثا.. ليفاندوفسكي في المركز الأول.. وميسي ثانيا https://t.co/qb6dZGFZWK pic.twitter.com/1lpbQfUuta — إرم سبورت (@EremSports) December 25, 2021

ليفاندوفسكي منفتح

وتجنب ليفاندوفسكي التعليق على مستقبله خلال حفل الفيفا لأفضل لاعب في العالم ”The Best“، إذ نال الجائزة للمرة الثانية على التوالي، وشدد على أنه يركز على أداء عمله.

قال ليفاندوفسكي ”عندما تُظهر أداءك على أرض الملعب، لا يهم ما إذا كنت تلعب في فريق A أو B أو C“.

وأضاف ”لا يمكنني التفكير كثيرًا في التكهنات حول أندية أخرى أو عقد جديد، في النهاية يجب أن أحافظ على تركيزي وأن أبذل قصارى جهدي، هذا دائمًا ما يتبادر إلى ذهني، أنا لاعب متمرس وأخفي كل شيء آخر، لا يزال هناك ما يكفي من الوقت، أحافظ على الصبر والهدوء“.

ذا صن: ليفربول يخطط للتعاقد مع ليفاندوفسكي https://t.co/UmIsKrYX37 pic.twitter.com/grSjdo4a4C — إرم سبورت (@EremSports) September 16, 2021

وانضم ليفاندوفسكي لبايرن ميونخ صيف عام 2014 في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بروسيا دورتموند.

وسجل ليفاندوفسكي 328 هدفا وصنع 68 في 356 مباراة مع بايرن ميونخ، في حين سجل 103 أهداف وقدم 42 تمريرة حاسمة في 187 مباراة مع بروسيا دورتموند.

وسجل ليفاندوفسكي 41 هدفا في الدوري الألماني الموسم الماضي لينال جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي.