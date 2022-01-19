الصحف الرياضية: "التوتر يزداد مع ديمبلي".. و"يوفنتوس وديبالا.. عودة الابتسامة"

شكلت وفاة باكو خينتو، الرئيس الشرفي وأسطورة ريال مدريد، ومصير الفرنسي عثمان ديمبلي في برشلونة، وتعادل تشيلسي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتأهل يوفنتوس لربع نهائي كأس إيطاليا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بلقاءات دور الـ16 في كأس ملك إسبانيا وكأس إيطاليا ولقاءات الدوري الفرنسي والدوري الإسباني ومستقبل بول بوغبا في مانشستر يونايتد.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

خصصت الصحيفة صفحتها الأولى تكريما للراحل باكو خينتو أسطورة ريال مدريد ورئيسه الشرفي، وكتبت: ”باكو خينتو (12 أكتوبر 1933- 18 يناير 2022) اللاعب الوحيد الفائز بـ6 كؤوس دوري أبطال أوروبا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل عثمان ديمبلي في برشلونة، وكتبت: ”هذا يكفي“، و“ديمبلي قال لتشافي إنه يرغب في البقاء“.

كما تحدثت عن مدافع برشلونة رونالد أراوخو ولعبه بعد إجراء عملية جراحية، وكتبت: ”المعجزة العظيمة لأراوخو“.

الصحيفة اهتمت بوفاة باكو خينتو الرئيس الشرفي وأسطورة ريال مدريد، وكتبت: ”وفاة أسطورة ريال مدريد خينتو“.

كما اهتمت بكأس السوبر الإسباني للسيدات وكلاسيكو نصف النهائي بين برشلونة وريال مدريد، وكتبت: ”برشلونة من أجل الكلاسيكو والنهائي الأول“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة ومشكلة تجديد عقد عثمان ديمبلي، وكتبت: ”قائمة لاعبين معروضة على برشلونة“، و“التوتر يزداد مع ديمبلي“.

الصحيفة اهتمت بوفاة باكو خينتو الرئيس الشرفي وأسطورة ريال مدريد، وكتبت: ”وداعا أعظم أسطورة لريال مدريد“.

كما اهتمت بتعادل قادش وإسبانيول برشلونة 2-2 في الدوري الإسباني، وبطولة استراليا المفتوحة للتنس.

آس

ركزت الصحيفة على وفاة باكو خينتو الرئيس الشرفي وأسطورة ريال مدريد، وكتبت: ”باكو خينتو ملك أوروبا“.

كما تحدثت الصحيفة عن لقاء ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد من أجل انطلاقة جديدة أمام ريال سوسيداد دون إسحاق“.

الصحيفة اهتمت بنتائج لقاءات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني وبطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد، ومستقبله وكتبت: ”بوغبا في النافذة“.

كما اهتمت الصحيفة بتعادل تشيلسي 1-1 أمام برايتون، وكتبت: ”تشيلسي في شبكة متشابكة“.

الصحيفة اهتمت بالمرشحين لخلافة رافائيل بينيتيز في تدريب إيفرتون ويتقدم واين روني وفرانك لامبارد.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على منتخب فرنسا للرغبي، وكتبت: ”قائمة للتاريخ“.

كما اهتمت بلقاء كليمونت فوت وستراسبورغ في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”ستيفان يذهب للأمام“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس 4-1 على سامبدوريا وتأهله لربع نهائي كأس إيطاليا، وكتبت: ”يوفنتوس وديبالا.. عودة الابتسامة“.

كما تحدثت عن أزمة تقنية حكم الفيديو في الدوري الإيطالي بعد الجدل في لقاء ميلان وسبيزيا.

الصحيفة اهتمت بلقاءات دور الـ16 من كأس إيطاليا، وكتبت: ”إنتر ميلان يواجه أمبولي من أجل ثلاثية إيطالية وغدا روما يواجه ليتشي“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل يوفنتوس لربع نهائي كأس إيطاليا بعد فوزه على سامبدوريا 4-1 وكتبت: ”هناك فرح للجميع“.

كما اهتمت بالجدل بشأن مباراة ميلان وسبيزيا، وكتبت: ”سييرا يؤكد: فقط اعتذر“.

الصحيفة اهتمت بوفاة أسطورتين في يوم واحد، وكتبت: ”كرة القدم في حداد: باكو خينتو الأسطورة وميشلوتي الحكم“.