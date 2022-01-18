أمم أفريقيا.. المغرب تقتنص تعادلا ثمينا من الغابون.. وجزر القمر تصعق غانا

في مباراة مثيرة، اقتنص منتخب المغرب التعادل من نظيره الغابوني بهدفين لكل فريق، في المواجهة التي جمعتهما يوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة، للمجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية.

وسجل ثنائية الغابون جيم ألفينيا، ونايف أكرد بهدف في مرماه، في الدقيقتين 21 و81.

وتعادل للمغرب سفيان بوفال من ركلة جزاء، وأشرف حكيمي، في الدقيقتين 73 و84.

بهذه النتيجة، تمسك المنتخب المغربي بصدارته للمجموعة ليصبح رصيده 7 نقاط، وخلفه الغابون برصيد 5 نقاط.

وفي نفس المجموعة، انتهت مشاركة غانا في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بطريقة مذلة اليوم الثلاثاء حيث خسرت 3-2 أمام جزر القمر التي تشارك في البطولة لأول مرة باستاد رومدي أدجيا في جاروا لتنهي مسيرتها في مؤخرة ترتيب المجموعة الثالثة بنقطة واحدة فقط.

وسجل ألفردو بن محمد أول هدف في تاريخ جزر القمر بنهائيات كأس الأمم قبل أن يضاعف أحمد موجني النتيجة بعد ما يزيد بقليل على ساعة واحدة من زمن اللقاء.

وأدرك المنتخب الغاني التعادل بهدفي ريتشموند بواكي وألكسندر جيكو، لكن موجني سجل هدف الفوز لصالح جزر القمر قبل خمس دقائق على النهاية.

ولأول مرة في تاريخها تفشل غانا في الفوز بمباراة واحدة على الأقل في دور المجموعات بعد 22 مشاركة سابقة بالنهائيات، ولعبت في غاروا بعشرة لاعبين لمدة 65 دقيقة بعد قرار قاس من الحكم بطرد أندريه أيو.

وتصدر المغرب المجموعة الثالثة بسبع نقاط يليه الغابون برصيد خمس نقاط وتأهلت أيضا إلى دور الستة عشر، ولدى جزر القمر فرصة ضعيفة في التأهل ضمن أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثالث.