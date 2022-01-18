جزر القمر تسجل أول هدف في تاريخها ببطولة أمم أفريقيا بشباك غانا (فيديو)

نجح ألفاردو بن، لاعب منتخب جزر القمر، في تسجيل هدف تاريخي لفريقه ببطولة كأس الأمم الأفريقيةـ بعدما سجل في شباك غانا بعد مرور 3 دقائق و16 ثانية فقط ليمنح فريقه التقدم في المباراة المقامة حاليا على ملعب ”رومدي أدجيا“، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من البطولة المقامة حاليا بالكاميرون وتستمر حتى السادس من شهر فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

ونجح ألفاردو بن في اقتناص أسرع هدف في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون من التونسي حمزة المثلوثي بفارق 3 ثوانٍ فقط، حيث نجح لاعب نسور قرطاج التسجيل في الدقيقة الثالثة و19 ثانية، كما أنه أول هدف في تاريخ المنتخب ببطولة الأمم الأفريقية.

وكان منتخب جزر القمر قد نجح في التأهل لأول مرة لبطولة أمم أفريقيا؛ إذ تواجد في مجموعة المنتخب المصري، ونجح في التأهل كأول مجموعته، وجاء الفراعنة ثانيا.

ودخل منتخب غانا المباراة ويمتلك نقطة واحدة جمعها من التعادل مع الغابون في الجولة الثانية بعد تلقيه خسارة قاسية أمام المغرب بهدف نظيف في المباراة الافتتاحية وبالتالي يحتاج الى الفوز وتحقيق النقاط الثلاث لضمان التأهل كأفضل ثوالث عن المجموعة الثالثة.

في المقابل يسعى منتخب جزر القمر إلى ترك بصمة له ببطولة كأس الأمم الأفريقية وتحقيق الفوز على غانا على أمل أن يكون أحد الفرق التي ستصل إلى الدور التالي من نفس المركز الثالث خاصة بعد تلقيه الهزيمة أمام الغابون والمغرب على التوالي، ويتذيل ترتيب المجموعة دون نقاط.

وشهدت البطولة العديد من المفارقات، كان أبرزها تسجيل منتخب السنغال هدفا وحيدا في 3 مباريات وتأهله بعد حصده 5 نقاط من فوز وتعادلين.

وتعرض المنتخب الجزائري لخسارة مفاجئة، بعد التعادل السلبي في أول لقاء أمام سيراليون، ومن ثم السقوط أمام غينيا الاستوائية؛ إذ يحتاج إلى الفوز في مباراة كوت ديفوار المقبلة، في الجولة الأخيرة والحاسمة من دور المجموعات، من أجل تأهل محاربي الصحراء للدور التالي، بعدما فاجأ الجميع بأداء سيئ.