في ظهورها التاريخي.. مواقف طريفة للحكمة سليمة موكانسانغا خلال مباراة زيمبابوي وغينيا (فيديو)

دخلت الحكمة الرواندية سليمة موكانسانغا تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للرجال، كأول حكمة في التاريخ تقوم بإدارة مباراة خلال منافسات البطولة المقامة حاليًا في الكاميرون.

وتولت ”سليمة“ إدارة مباراة زيمبابوي ضد غينيا، التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في إطار منافسات نهائيات النسخة الثالثة والثلاثين لبطولة أمم أفريقيا.

وأصبحت سليمة موكانسانغا، البالغة من العمر 33 عامًا، أول حكمة في التاريخ تقوم بإدارة مباراة خلال منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا للرجال، وسبق لها إدارة العديد من المباريات في البطولات الكبيرة، ولكن في منافسات السيدات.

وظهرت ”سليمة“ في أحد المواقف الطريفة خلال المباراة، والتي قال عنها المحلل التحكيمي جمال الغندور، في معرض تحليله للقطات المثيرة للجدل في المباراة، عبر قناة ”بي إن سبورتس“: ”عندما يكون العنصر النسائي هو الحكم خاصة في مباراة الرجال يحدث نوع من التعامل المختلف والتعاطف مع الحكمة، وظهر هذا في إحدى المخالفات التي احتسبت، حيث وجدنا حدة التوتر قلت، وهي أمور لا تحدث في وقائع أخرى مع حكام رجال من ناحية الاحتجاج، ووجدنا اللاعبين يبتمسون حتى اللاعب الذي تعرض للضرب قام وصالح خصمه“.

وأضاف: ”من المواقف الطريفة أيضًا التي حدثت للحكمة سقوط الكارت الأصفر منا مرتين، في المرة الأولى التقطه لاعب غينيا وأعطاه لها لكي تشهر إنذارًا لحارس زيمبابوي، ثم سقط منها الكارت مرة ثانية وهي تركض في الملعب ولكنها تركته هذه المرة حتى انتهت الهجمة“.

الكابتن جمال الغندور يتكلم عن طرافة ماحصل مع حكمة المباراة سليمة موكانسانغا في مباراة زيمبابوي وغينيا#كأس_أمم_أفريقيا#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/6ikFGYkJ9W — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2022

وكانت ”سليمة“ كتبت اسمها في التاريخ، في الأسبوع الماضي، خلال مباراة غينيا ضد مالاوي، بعدما تواجدت كحكم رابع في اللقاء، لتكون المرة الأولى في تاريخ البطولة أيضًا، التي تشارك فيها حكمة في إحدى مباريات بطولة القارة السمراء.

يذكر أنه من بين الـ63 حكمًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية هذا العام، تواجد 4 سيدات، هن: الكاميرونية كارين أتيمزابونغ، بالإضافة إلى المغربيتين فتيحة الجرمومي، وبشرى كربوبي، فضلًا عن سليمة موكانسانغا.

يذكر أن ”سليمة“ هي حكمة من رواندا، وتبلغ من العمر حاليًا 33 عامًا، وسبق لها إدارة العديد من المباريات في البطولات الكبيرة، ولكن في منافسات السيدات.

وحققت زيمبابوي، التي ودّعت المنافسة بالفعل، فوزًا مفاجئًا 2-1 على غينيا في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في ياوندي، اليوم الثلاثاء، لكن المنتخب الغيني نجح رغم الهزيمة في التأهل إلى دور الستة عشر في المركز الثاني بالمجموعة الثانية.

وهز القائد نوليدغ موسونا، وكوداكواشي ماهاتشي، الشباك في الشوط الأول لتحقق زيمبابوي فوزها الأول بعد هزيمتين في أول مباراتين، وتنهي الدور الأول في المركز الأخير في المجموعة.

وقلص ”نابي كيتا“ الفارق لصالح غينيا في بداية الشوط الثاني، لكن فريقه لم يستطع إدراك التعادل، وحصل لاعب وسط ليفربول على إنذار في الدقائق الأخيرة مما يعني غيابه عن مباراة دور الستة عشر، في ضربة أخرى لآمال غينيا.

واحتلت السنغال صدارة المجموعة بعد تعادلها دون أهداف مع مالاوي في بافوسام، وتتساوى مالاوي مع غينيا، ولكل منهما 4 نقاط، لكن غينيا احتلت المركز الثاني لتفوقها في مباراتها ضد مالاوي.