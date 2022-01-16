بعد شفائهما من كورونا.. كوليبالي وميندي ينضمان لتدريبات السنغال في كأس أمم أفريقيا

قال مسؤولون، اليوم الأحد، إن قائد منتخب السنغال كاليدو كوليبالي وحارس المرمى الأول للفريق إدوارد ميندي عادا إلى تدريبات المنتخب مطلع الأسبوع الحالي، بينما ينتظران السماح لهما بالعودة للتشكيلة والمباريات عقب الإصابة بفيروس كورونا ما تسبب في غيابهما عن أول مباراتين للفريق في نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في الكاميرون.

وكان هذان اللاعبان ظلا في السنغال مع بعض زملائهم الذين لم يسافروا مع المنتخب إلى الكاميرون بعد ثبوت إصابتهما بالفيروس سريع العدوى والانتشار.

لكنهما تدربا بصورة منفصلة بعيدا عن الفريق انتظارا لنتائج الفحوص قبل مباراة الفريق الأخيرة في دور المجموعات أمام مالاوي الثلاثاء المقبل، ضمن المجموعة الثانية.

وقال الاتحاد السنغالي لكرة القدم، إن بامبا ديانغ كان آخر لاعب من المنتخب يصل الكاميرون قادما من السنغال أمس السبت، بعد تعافيه من العدوى، بينما جاءت نتيجة فحوص إدريسا جانا جي وفودي بالو-توري سلبية بعد أن منعتهما العدوى من المشاركة في مباراة الفريق الثانية أمام غينيا.

وعانى منتخب السنغال كثيرا من تبعات فيروس كورونا في مباراتيه الأوليين في البطولة القارية الحالية، لكنه فاز على زيمبابوي 1-صفر وتعادل مع غينيا وحصل على أربع نقاط وبات قريبا من الصعود لدور 16.

وكان ميندي خاض أول مباراتين مع السنغال في النهائيات الأفريقية السابقة في مصر في 2019، قبل أن يصاب بكسر في أحد الأصابع وهي إصابة تطلبت خضوعه لعملية جراحية ومنعته من المشاركة حتى نهاية البطولة التي وصلت خلالها السنغال للمباراة النهائية ثم خسرت أمام الجزائر.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد قرر إيقاف لاعب منتخب السنغال بابي غاي، المشارك مع بلاده حاليا في كأس أمم أفريقيا، على خلفية مشكلة في انتقاله بين ناديي مرسيليا الفرنسي وواتفورد الإنجليزي، حسبما أفاد مدرب المنتخب أليو سيسيه، يوم الجمعة.

ووقع غاي قبل انضمامه إلى مرسيليا عام 2021، عقدا أوليا مع واتفورد.

وقال سيسيه: ”هناك مشكلات إدارية بين واتفورد ومرسيليا بشأن الانتقال. وبالتالي أوقفه الفيفا“.

وأوضح المدرب السنغالي: ”أبلغنا القرار قبل 5 دقائق من المباراة، حيث أعلمنا محاميه هذا الصباح، لكن قبل انطلاق المباراة بقليل حصلنا على التأكيد. لهذا السبب لم ندرجه في القائمة الرسمية“.

وشارك لاعب خط الوسط البالغ 22 عاما من مقاعد البدلاء مع منتخب السنغال في مباراته الافتتاحية التي انتهت بالفوز على زيمبابوي 1-صفر، لكنه لم يشارك في المواجهة أمام غينيا التي انتهت بالتعادل السلبي، الجمعة.