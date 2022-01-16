الصحف الرياضية: "أحمق يقتل الديربي".. "الحرب النهائية من أجل هالاند".. و"مطلوب بطل سوبر"

شكل نهائي كأس السوبر الإسباني بالسعودية بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو، وإيقاف لقاء دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا بين ريال بيتيس وإشبيلية بسبب إصابة أحد اللاعبين بعصا حديدية، وانتظار قرار النرويجي إيرلينغ هالاند بشأن مستقبله، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بفوز يوفنتوس في الدوري الإيطالي وقمة إنتر ميلان وأتلانتا، وفوز باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، وبداية كوتينيو مع أستون فيلا ومساهمته في التعادل مع مانشستر يونايتد، وإقالة شيفشينكو من تدريب جنوى، وتطورات قضية الصربي نوفاك ديوكوفيتش في أستراليا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على إيقاف ”ديربي الأندلس“ بين ريال بيتيس وإشبيلية بعد رمي أحد الجماهير عصا حديدية على لاعب إشبيلية، وكتبت: ”أحمق يقتل الديربي“.

كما تحدثت الصحيفة عن تطورات قضية الصربي نوفاك ديوكوفيتش في أستراليا، وكتبت: ”ديوكوفيتش يتألق رغم الجدل“.

الصحيفة اهتمت بنهائي كأس السوبر الإسباني المقام في السعودية بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو، وكتبت: ”مطلوب بطل سوبر“.

كما اهتمت بنجم ريال مدريد الشاب الفرنسي إدواردو كامافينغا ونتائج لقاءات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.

سبورت

ركزت الصحيفة على النجم النرويجي إيرلينغ هالاند وصراع الأندية الكبرى لضمه، وكتبت: ”الحرب النهائية من أجل هالاند“.

كما تحدثت الصحيفة عن إيقاف لقاء ريال بيتيس وإشبيلية في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا بعد إصابة لاعب إشبيلية بعصا حديدية من المدرجات، وكتبت: ”فضيحة في إشبيلية“.

الصحيفة اهتمت بنهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو في السعودية، وكتبت: ”أتلتيك بلباو يرغب في إسقاط ريال مدريد“.

كما اهتمت ببداية البرازيلي فيليب كوتينيو برفقة أستون فيلا وتسجيله هدفا وتمريرة حاسمة ساهمت في التعادل أمام مانشستر يونايتد 2-2، وكتبت: ”كوتينيو يبدأ كبيرا ويعطي التعادل لأستون فيلا أمام مانشستر يونايتد“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مستقبل النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، الذي تسعى أندية كبرى لضمه، وكتبت: ”هالاند: القرار“.

كما تحدثت عن إيقاف لقاء ريال بيتيس وإشبيلية في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، وكتبت: ”إيقاف لقاء ريال بيتيس وإشبيلية بعد رمي الجماهير لعصا حديدية“.

الصحيفة اهتمت بنهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو، وكتبت: ”المعركة النهائية من أجل كأس السوبر“.

آس

ركزت الصحيفة على إيقاف لقاء ريال بيتيس وإشبيلية في كأس الملك بعد رمي أحد المشجعين لاعب إشبيلية بعصا من حديد، وكتبت: ”التمسك بكرة القدم“.

الصحيفة اهتمت بنهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو في السعودية، وكتبت: ”أسود الصحراء“.

كما اهتمت بنتائج لقاءات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا وكتبت عن تأهل رايو فاليكانو لربع النهائي على حساب جيرونا: ”رايو فاليكانو يتألق أيضا في كأس الملك“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان على ستاد بريست 2-0 في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”واقعي“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء أولمبيك مارسيليا وليل في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا: البابا في وضع اضطراب“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على أودينيزي 2-0 ولاتسيو على ساليرنيتانا 3-0 في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”ديبالا دون فرح“، ودائما شيرو إيموبيلي: ثنائية في ساليرنو“.

كما اهتمت بقمة إنتر ميلان وأتلانتا وميلان أمام سبيزيا، وكتبت: ”إنتر ميلان في امتحان لقب الدوري أمام غاسبريني وغدا ميلان أمام سبيزيا“.

الصحيفة اهتمت بإقالة فريق جنوى للمدرب الأوكراني أندري شيفشينكو، وكتبت: ”شيفشينكو يعود للمنزل“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على أودينيزي 2-0 في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”ديبالا في المنتصف“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء القمة بين إنتر ميلان وأتلانتا في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”إنتر ضد أتلانتا: عرض الأرقام القياسية“.

الصحيفة اهتمت بإقالة شيفشينكو من تدريب جنوى، وكتبت: ”أزمة جنوى: إقالة شيفشينكو وتعيين لاباديا“.